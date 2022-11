Y dale con el Muro

Hace mucho que no hablo del Muro. Pero como lo recorro casi cada día, pues a falta de ideas, les plasmo las que me voy diciendo a mí misma, en bajo, y sí, a veces en alto (algo que ahora no es de locos porque todo el mundo piensa que hablas por teléfono) y eso, les cuento la risa que me da ver todo lo que han hecho solo para fastidiar y conseguir que el paseo no fuera lo que ha sido más o menos siempre. Y entonces, ante la sentencia judicial, se les ocurre la genial idea de hacer dos carriles, pero a muy mala leche, dejando al lado de uno de ellos un espacio que sirve para que los que corren, es decir, dos o tres como mucho, vayan haciendo deporte pegaditos a los coches y los humos esos que nos están matando a todos.

Y así se lo complican más a los "biciclistas" (palabreja que me ha quedado de mi hijo pequeño), que si ya era peligroso antes a la derecha, porque siempre pensaba si uno de los niños se cayera debajo de mis ruedas, ahora lo es mucho más. Un verdadero galimatías de cruces que lo veo mucho más peligroso aún. En el verano era un verdadero tormento. Coches que no sabían por dónde ir. Cruces y más cruces de bicicletas con coches, con el riesgo de algún accidente, y todo porque siguen pensando que es lo mejor que tenemos en Gijón. Y sí. Lo mejor es el Muro, Muro, es decir el que está pegadito a la playa, eso sí, cuando hay sol, que es poco tiempo, o si no, aún mejor la playa tal cual. Sigo pensando qué gracia tiene pasear tanto por un sitio sombrío, con un frío que pela, para que a nuestros mandatarios (gracias a Dios que les queda poco) tengan esta obsesión que ha hecho que haya quedado la licitación para el nuevo plan del Muro vacía. No me extraña. Sale a licitación el pasado 30 de septiembre por un importe de 151.800 euros, con impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de tres años, en siete fases al que nadie se presenta. Por Dios, ¿quieren imaginar, otra vez, un nuevo plan, que encima iba a tardar tres años, lo que significa seis o siete? No me extraña que nadie se haya presentado. Pero qué manía con el Muro y qué rabieta se ha cogido Urbanismo con los varapalos que ha recibido queriendo hacer de él un vergel, oscuro, ventoso y frío, pero un vergel, como si en Gijón no tuviéramos sitio para caminar, pasear, andar en bici y correr por la playa, que por cierto está preciosa en esta época. Pero nada. Erre que erre. Pues eso. Desierto. Cualquiera se mete a deshacer el entuerto de una obsesión de esta corporación con esa avenida que ya raya en lo patológico.