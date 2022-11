Feijóo no es nadie en el PP

Terminaba mi anterior artículo preguntando si se entendía, después de lo expuesto, porque el Partido Popular no quería renovar el poder judicial. Se pregunta Pedro de Silva en una de sus columnas si se equivocaron quienes festejaron como una buena noticia para la estabilidad política la llegada del moderado Feijóo a la presidencia del Partido Popular. Alrededor de sesenta casos de corrupción del Partido Popular están pendientes de juicio.

No, el Partido Popular no quiere renovar los órganos judiciales, y no, no hay nada que festejar. La constitución, la democracia o la consideración que en Europa tengan de España quedan por debajo de los intereses del partido. Feijóo es una pieza más de las que habrá que ir quemando para perpetuar la situación actual hasta que la mayoría de los casos pendientes se resuelvan. El Tribunal Supremo ha absuelto a la cúpula de Bankia con Rato al frente, cuya actuación nos costó miles de millones de euros. Es el ejemplo de lo que el Partido Popular pretende.

La moderación de Feijóo es para con su propio partido, para decir o hacer lo que le dicen que diga o haga. No importa si dice y se desdice una vez tras otra, no importa que sus excusas sean contradictorias, que hoy dé cómo argumento para no renovar lo que admitió unos días antes. Es igual, su figura y su prestigio se inmolan al partido. Si no importa el prestigio de España a la que constantemente intentan ridiculizar en Europa, poco puede importar el prestigio de un líder cuyo único objetivo es alargar una situación irregular hasta donde se pueda.

Tampoco el bagaje de Feijóo en Galicia es para presumir. La deuda pública, durante su mandato pasó de poco menos de cuatro mil millones de euros a más de once mil, casi tres veces más. En 2021 en cuanto a inversión en sanidad pública estaba por debajo del puesto diez mientras en inversión en sanidad privada ocupaba los primeros puestos. En educación también por debajo de los diez primeros. Mas del veinte por ciento de ciudadanos en riesgo de pobreza. Su único proyecto de gobierno, bajar impuestos, lo que ya no se creen ni los más liberales entre los liberales y le ha sido afeado desde todos los estamentos posibles.

Pero no, el problema no es Feijóo, ni siquiera Ayuso que está viviendo su momento de gloria, pero que caerá, cuando el partido lo precise, como lo han hecho otros líderes que no tienen dos dedos de frente y no son más que carne de cañón.

El problema son quienes están en la sombra, quienes han convertido el Partido Popular en una organización corrupta en beneficio propio. Es la España medieval, la de los señores feudales, ahora llamados "cayetanos", que se niegan a perder los privilegios que un pueblo que mantenían en la ignorancia, les permitió durante siglos. La de las fortunas que controlan los medios de producción y los servicios con empresas que cambian de denominación social a medida que se van quemando, pero no de mayoría accionarial ni de consejos de administración más allá de lo necesario para mantener las puertas giratorias que tanto resultado les están dando.