Otra etapa. Acaba una marcada por una exitosa presidencia de Luis Rubio, presidente del Ateneo Jovellanos, que sé a ciencia cierta que no ha faltado ni un solo día a su cita con la entidad para luchar con uñas y dientes por ella. Ahora, le ha tocado a Álvaro Muñiz y él me ha llevado nuevamente de su mano, como anteriormente hizo el recordado presidente José Luis Martínez, que fue quien me introdujo también con Álvaro en la directiva, hace unos años. Ahora, Álvaro ha vuelto y yo con él, con el reto, importante, y sé que muy difícil de hacer de esta histórica institución cultural gijonesa siga siendo un referente, pero esta vez, con savia nueva, porque es totalmente cierto que los que integramos el Ateneo peinamos más que canas la mayoría, aunque como yo, nos las tiñamos.

Sé que el presidente actual hará todo lo que esté en su mano, y yo procuraré seguir su estela, aunque reconozco que tiene mucha más experiencia en gestionar y coordinar entidades que yo. Pero le conozco y sé que como a mí, la edad no nos quita las fuerzas para luchar por lo que creemos. Y necesitamos una entidad cultural que acoja a todo el mundo, que no sea partidista, que no hable siempre de lo mismo, que no se dirija siempre a un reducido número de socios. Que la cultura no tiene que ver con lo que nos están contando, que no siempre tiene que ir por el mismo camino, que los jóvenes, los padres, las familias en general, necesitan un sitio en el que puedan convivir, encontrar lo que buscan, recibir formación e información enriquecedora, que no denigre, como a veces vemos por ahí, barbaridades ocultas tras la etiqueta cultural.

La historia es importante, la literatura, el arte, la ciencia, la medicina y la psicología, tan demandada en estos tiempos de cólera, necesitan un hueco en esta sociedad que se nutre de mensajes alienantes que están destrozando a nuestros jóvenes. La cultura, señores, es de todos y para todos. No consiste en regalar 400 euros para que los niños puedan comprarse videojuegos y no sepan dónde está Badajoz, quiénes son los mejores pintores, o quiénes los músicos que han dejado impronta en nuestra vida, en nuestra mente, al margen del reguetón y el perreo.

Nuestro reto, el de toda la directiva, es grande. Atraer a la gente joven para que sepan que el Ateneo merece sobrevivir porque es una institución importante de la que muchos nos hemos nutrido. Recuerdo con emoción cuando mi querido José Luis me invitó a dar en él una conferencia hace ya muchos muchos años. Me pareció un gran honor que lo hiciera y me sentí tremendamente orgullosa. Sentí, de alguna manera, que había entrado en mi casa, que es también la suya, la de esos lectores que me siguen leyendo. Así que ya saben, les esperamos.