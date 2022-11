Somos el país que más benzodiacepinas consume de Europa. Somos también el que menos psicólogos tiene por habitante. Somos, por tanto, un país que está sufriendo, que tiene dolor emocional, y mientras tanto los que nos gobiernan emplean su energía en "leyes exprés" que no sirven para nada. "Sí es sí". Leyes a gogó. Así se hacen las cosas.

Y mientras tanto todos los expertos ponen hoy el grito en el cielo ante la pandemia mental que asola al futuro de este país, mientras los padres de esos adolescentes están llamando a las puertas de los profesionales de salud mental desbordados y sin tiempo para ellos. Porque el dinero se emplea en otras cosas. Ese dinero que es nuestro. De todos los españoles que aportamos con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Ellos se rodean de expertos, cientos de expertos que pagamos todos por cada ministerio, dirección, subdirección, etc., y que no son capaces de distinguir lo que es una ley, con sus consecuencias. Que tienen la soberbia de seguir manteniéndose en su puesto, y defendiendo lo indefendible.

"Sí es sí". Sí para que tengamos a violadores de niños en la calle, esos mismos niños que necesitan un apoyo en sanidad mental que no tienen porque no hay dinero. Las cifras de suicidios entre los jóvenes son totalmente alarmantes, pero ese dinero que serviría para ellos, sigue yendo a raudales a un Ministerio de Igualdad que es el segundo que más dinero recibe del gobierno, nuestro dinero, ministerio que dirige una desalmada, frontalizada, que no protesta cuando el mundial de fútbol se hace en un país que se pasa por el forro los derechos de las mujeres.

"Sí es sí", señores. Cuando me interesa callo y hace callar a sus huestes para que no protesten por ir a jugar a un país que no respeta los derechos humanos y cuando peligra mi asiento, hablo de jueces machistas (bueno, también juezas) en lugar de dimitir.

Y ahora vendrá la Ley Trans. Si la dejan, lo hará en plena Nochebuena, así se nos va olvidando que están matando a nuestros niños, a sus hijos, a los míos, a los pequeños y a los grandes, que los están destrozando también sexualmente, mientras se tienen que gastar el dinero que no tienen en ir a un profesional privado ante la situación terminal de sus hijos. Y les juro que yo, ahora, hoy, solo quiero que paguen. Que paguen lo que están haciendo, la sedición, la malversación, las leyes exprés. Que no se nos olvide, por Dios. Que lo paguen. Recuerden: no, es no.