Rebelde con causa (morada)

Debuta Véronique Jadin con su largometraje "L’Employée du Mois" (2021), una comedia ácida y negra como un refresco de cola con extra de limón. A partir de un presupuesto exiguo que exige una escenografía casi teatral, pero apoyada en una actuación más que destacable de la protagonista Jasmina Douieb –la abnegada y explosiva Inès–, y en un guion alocado, no carente de sus altibajos y lagunas, consigue Jadin desenfundar su pluma y su cámara y disparar contra todo lo que ha ido destapando y señalando el feminismo en estos últimos años: la cosificación de la mujer, el falocentrismo, el techo de cristal, la desigualdad salarial, el paternalismo, el mansplaining, el no es no, la falta de sororidad... La lista sigue y sigue, pero consigue condensar en apenas hora y cuarto todo eso y mucho más: guiños a series o películas señeras como "The Office" o "Pulp Fiction", u otros temas de índole social como la discriminación racial o el clasismo. A pesar de jugar con personajes desdibujados, caricaturescos, exagerados o arquetípicos, llenos de clichés, disfrutamos de una comedia ligera que hace reír, no cansa y deja bastante poso en nosotros.

Sabemos positivamente que la realidad es casi siempre más dura que cualquier ficción y aquí, aunque debemos comprar un ticket al humor, en el fondo sabemos que los temas tratados son importantes, y pese a estar vistos desde un prisma deformante que hace que nos riamos, por un lado, también hace que alcemos una ceja justo un instante después. Solo tenemos este momento de comadreo para relajarnos. Sin embargo, la lucha sigue ahí fuera, y tiene voz de mujer. La película se ha proyectado por primera vez en España en la sección Esbilla del FICX en colaboración con la tertulia feminista Les Comadres y a ella hemos asistido el alumnado del taller de crítica cinematográfica, impartido por la Universidad Popular, como colofón al curso.