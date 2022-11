Gijón 2030

Gijón probablemente sin presupuestos para 2023. Más de lo mismo en una corporación municipal tan fragmentada, y sin proyectos de consenso para mejorar el conjunto de la ciudad sin tener que fastidiar "a la otra parte". España y Portugal optan a organizar el Mundial de fútbol 2030, en competencia con Argentina, Chile y Uruguay, para el que se presentan quince candidaturas, entre ellas el estadio de El Molinón Enrique Castro Quini, a elegir once y desechar cuatro. En una Asturias de 950.000 habitantes y un Gijón de 250.000, un tercio de ellos con más de 60 años. Queremos ser escaparate: ¿Pero de qué contenido? ¿De una Asturias dinámica y pujante, o de la Asturias lastrada y rezagada de las últimas décadas? ¿Cerca del infierno por medio grado más en verano?

¿Cómo será el Gijón de 2030 dentro de ocho años? El modelo al cual arrastran la izquierda sectaria y la derecha acomplejada será un Gijón con pocas viviendas nuevas, ni coches (contaminen más o menos), aparcamientos, comercio y turismo; sin AVE ni estación intermodal, apenas arena en la explaya de San Lorenzo. ¿Se imaginan un estadio con capacidad para 40.000 espectadores, y que los asistentes de barrios de Gijón (La Calzada, Montevil...), de Oviedo, de Avilés y demás que vayan en coche o autobús no tengan por dónde circular ni aparcar, para deleite de los antisistema? ¿Dónde debatirán cambiar 400 metros la estación intermodal, para no tener que presupuestarla? ¿Qué perífrasis, tan vacías como inútiles, habrá en ley educativa de 2029 para reformar la ley de reforma de 2025? ¿Cuántas decenas de directores generales para una provincia?

Promocionar la candidatura de un Molinón mejor para el Mundial 2030 es positivo, y condición importante en ese ámbito, pero no suficiente para impulsar la ciudad, con el riesgo de crear unas expectativas exageradas que luego se tornen en gran decepción, tanto si resulta excluida de las seleccionadas, como si con el reluciente estadio nuevo o ampliado queda en algo aislado y exótico en un Gijón sectario y estancado. Debe acompañarse de un plan parcial para desarrollar el este de la ciudad, incluyendo viales, centro comercial, adecentamiento del Piles (no focos de reptiles y mosquitos) y zonas verdes. Lo que necesitamos es relanzar la ciudad y la región; y para ello hacen falta criterios, calendarios y presupuestos, no más de lo mismo ni solo bocetos coloridos.