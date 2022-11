Músculo grupista

El Grupo Covadonga sacó a relucir hace dos días todo su músculo con la presentación de sus 27 secciones, 24 deportivas y tres culturales, en un impecable ejercicio ya ritualizado de orden y convivencia tras dos años de obligado paréntesis por la pandemia. Más de 3.300 niños y jóvenes federados desfilaron por el pabellón Braulio García para orgullo no sólo de los 38.000 socios sino de todo Gijón porque la entidad es, desde hace décadas, un estandarte de la ciudad dentro y fuera de España gracias al trabajo, en muchos casos altruista, de centenares de especialistas. Cuna de olímpicos, impulsor de buenas prácticas y promotor del bienestar físico y emocional, el club nunca ha practicado el elitismo, pero sí está instalado en la élite, que no es lo mismo. Su éxito no caduca.