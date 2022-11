Obligación cumplida

Con la casi segura presentación del borrador de presupuestos, el gobierno local cumplirá en los próximos días con una de sus principales obligaciones. Quedará zanjado así un debate que se ha prolongado durante dos meses sin motivo aparente porque no existe una sola razón técnica que justifique a estas alturas la falta de un documento que fije las líneas maestras de la acción municipal para su posterior debate y votación. Cuestión aparte es el contexto político, con una alcaldesa que no renovará en el cargo y con una oposición que obviamente no va a favorecer la aprobación de las cuentas con las urnas a la vista. Pero los asuntos coyunturales nunca deben ser piedras en el camino de una Administración. Por el bien de los administrados.