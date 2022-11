Esto está chupao

Verán. Se me había olvidado lo que es sentirte diferente. Todos llevamos demasiado tiempo prácticamente sin vivir. La última vez que había salido por la noche con ellas fue en abril, a un concierto solidario. Aún estábamos con mascarilla, lo que a mí concretamente me impedía vivir. Me parecía que no me dejaba relacionarme, sonreír, hablar, comunicarme, reír de verdad. Por eso, el viernes me pinté los labios de rojo, porque ahora sí se ven, y me apetece cada vez más poder hacerlo, arreglarme, pintarme, y tener ganas de divertirme. Por eso salí con mis amigas las nocturnas y cenamos, bailamos y cantamos como si no existiera mañana.

Son reuniones que empezamos hace ya muchos años, después de estar sin vernos desde los tiempos en los que nos reunimos en TeleGijón. No llovió desde entonces. Yo tenía 40 años, ellas eran unas niñas, a las que les llevaba 15 años, pero conectamos las tres. Las dos eran mis niñas, a las que creo que ayudé en algún momento y hasta hice de Celestina con la otra. Pasaron muchos años sin vernos y, gracias a Dios, nos hemos vuelto a reencontrar. Hoy yo soy abuela, ellas madres de adolescentes, cuando entonces aún no se habían casado. Ellas han vuelto a mi vida, me la han devuelto. No solo en el sentido de volver a salir de vez en cuando de noche, sino lecciones auténticas de vida. Una es la sonrisa de mi vida, da igual lo que pase, que siempre ante lo bueno y lo malo tiene una perenne risa en su cara. Es generosa, una gran profesional y una excelente escritora que estoy segura que triunfará porque es lo que se merece, y para colmo está casada con el chico que yo le escogí entre risas en los camerinos de TeleGijón y que para casualidad resultó ser pariente mío. La otra, es mi vikinga. La que lucha con uñas y dientes por sus hijos, la que quiere hacer visible su enfermedad para que nadie sufra como lo ha hecho ella, aunque siempre nos haya mostrado la parte de madre coraje que yo no podría sobrellevar, aunque baile como todas y cante como la artista que es. Todas, claro, tenemos nuestros problemas, nuestras pequeñas tragedias, pero en esas horas nos transformamos, yo rejuvenezco con ellas y siempre contamos miles de anécdotas de cada una de esas salidas, que por desgracia se habían interrumpido por la maldita pandemia. Lo que queda de la noche del viernes es una cierta resaca, dolor en todos los huesos, los pies para tirar y agujetas que me taladran el cuerpo. Pero ese dolor ha sido en el cuerpo, porque el alma… El alma ha resucitado. Gracias, chicas, por estar en mi vida. ¡¡Esto está chupao!!