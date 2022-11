Movimientos a la izquierda

Los movimientos en cadena que se suceden en las formaciones a la izquierda del PSOE, con la designación de candidatos en Podemos y Equo tras sus primarias y el casi seguro relevo de Aurelio Martín como cabeza de lista en IU, son un asunto de máxima trascendencia porque estos nombres serán claves en el caso nada desdeñable de que en mayo las siglas progresistas sumen mayoría absoluta en el Ayuntamiento y los socialistas no se valgan por sí solos. Pero más que los procesos internos de cada una de las fuerzas, que también, lo fundamental es saber qué tipo de coaliciones se van a fraguar o no entre ellas para concurrir a las urnas, porque no es lo mismo contar votos juntos que por separado en el reparto de concejales. A día de hoy, aunque no está dicha la última palabra, las opciones de una candidatura unitaria en Gijón son pocas tirando a ninguna.