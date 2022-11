Xixón, una mal insultao

Nací en Trubia, nel barriu Cataluña, col ríu apegáu a min, n’iviernu enllenabáse’l caudal hasta arribones. Los neños xugábemos al rodiu d’él, sentíemos el so ruxerrux apegáu a les nueses coraes, remembrándonos que yeremos xente prisionero d’un dictador. Pensaba qu’aquello yera lo más grande.

Dexé que l’agua bañare los mios papos cuando colamos de Trubia a Xixón, tristura de perda del riu la neñez, ensin decatame que m’empobinaba p’hacia l’amor de la mio vida, la mar.

De mano, mio padre yera trabayador de Renfe y nós viaxábemos p’hacia’l pueblu col bonu de factor. Salíemos de lo que güei ye’l Muséu del Ferrocarril y llegábemos a la estación de Trubia, angüañu muerto, como munchos de los trenes que percorríen Asturies. Unos gobernantes autonómicos mui desdexaos, que nun garraron malpenes competencies, que tán estrozando la tierra, la so cultura y la so llingua, nun se decacataron, o nun se quisieron decatar, que l’espoxigue del tren traía riqueza nes comunidaes que les tienen. Somos los fíos d’un estáu menor, esmolecío en desendolcar la zona mediterránea a la escontra la cantábrica, con unos medios de comunicación pa los que nun esistimos, unos gobiernos central y autonómicu que nos consideren un estorbu, pa unos empresarios que nun quieren a la so tierra, que namái nagüen por esplotala ensin apurri-y futuru.

Y nesi intre s’alcuentra Xixón, la nuesa ciudá mar, ensin que nos llegue l’AVE tres sieglu y picu ensin modernizar la entrada pela meseta, ensin pescanciar que’l futuru ye Europa y la FEVE del oriente nun medró, a la escontra, pierde fueye. Con una estación de tren que tenía de sacar los colores a los gobernantes por tercer mundista, una estación d’autobuses qu’enxamás nun esistió, y que tien tola pinta que nunca nun va esistir.

Mentatu y non, los gobernantes d’Asturies y l’estáu faciendo xirigoncia a esta Noega ensin futuru, porque a ellos nun-yos importa’l nuesu futuru.