Cuestión de peso

Sevilla y La Coruña, dos ciudades con alcaldes socialistas de regiones gobernadas por el PP, se han llevado el primer botín del polémico proceso de descentralización iniciado por Pedro Sánchez para que no todo esté en Madrid. A la localidad gallega le han dado la Agencia de Inteligencia Artificial, a la que aspiraba la Universidad Laboral, y, visto por encima su proyecto, no parece ni de lejos mejor. Gijón ofrecía un entorno tecnológico único en el norte de España, en expansión, junto a un campus universitario y con unas instalaciones enormes y ubicadas en un edificio singular y emblemático. El problema es que Asturias pesa lo que pesa y el Principado no hizo lo que tenía que hacer a tiempo.