Lo importante era Gijón

Gijón ha tenido siempre quien la cuente, pero lo hicieron de una manera especial los periodistas de aquella generación que a partir de los años 70 empujaron desde las redacciones el avance democrático del país. Periodistas como José Antonio Rodríguez Canal contribuyeron desde la trinchera del periodismo a que ciudades como la nuestra se abrieran a una nueva etapa de convivencia en libertad.

El compromiso ético y cívico que protagonizó aquellos años de vértigo, pero también de entusiasmo colectivo, fue en el caso de Canal un rasgo característico que mantuvo durante el medio siglo largo de oficio en el que día a día contó su ciudad desde las páginas de un periódico. Un compromiso ético con el rigor y la veracidad de la información y un compromiso ciudadano con Gijón, con la villa en la que nació un 11 de enero de 1944 y que defendió con carácter, unas veces desde la indignación y otras desde el orgullo que nos son tan comunes a los gijoneses, hasta hace apenas unas semanas.

Cuando en 2019, al inicio del mandato, le llamé para decirle que habíamos pensado en él para ser una de las personas distinguidas al año siguiente con una de las medallas de plata de la villa, me dijo que lo agradecía, pero que no era necesario. Que no quería. Sí quería, sin embargo, hablar de Gijón. Iniciamos entonces una relación de llamadas y cafés en los que el tiempo siempre era escaso para todo lo que tenía que contar. Finalmente, aceptó el reconocimiento que unánimemente le concedió la Corporación. "Me insisten en que te diga que sí", me dijo en una de esas llamadas, dando así por despachado el asunto y pasando rápidamente a hablar de lo importante: El Musel, el río Piles, el parque de Isabel la Católica, el plan de vías, las empresas municipales, El Molinón... Lo importante con Canal era Gijón.