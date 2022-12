Unión y renovación para el PP

Con las elecciones municipales y autonómicas a la vista, que se celebrarán el próximo mes de mayo, y aunque la legislación vigente sigue manteniendo que la campaña electoral dura quince días, parece evidente que nadie nos va a librar a los ciudadanos gijoneses y asturianos de una larga precampaña que ya puede darse por comenzada y que se presume tediosa y hasta fastidiosa, tal como viene sucediendo en todos los comicios de los últimos años. No obstante, acaba de aparecer en nuestro escenario político alguna figura brillante que arroja un rayo de esperanza entre tanta mediocridad reinante, como es el caso de Diego Canga, flamante candidato del Partido Popular a la Presidencia del Principado, no dudamos que será capaz de impulsar ese cambio que todos deseamos y estamos esperando con anhelo.

De momento, en Gijón, sin embargo, echamos de menos un perfil de este tipo, una persona que pueda aportar ideas nuevas y una capacidad de gestión demostrada que le lleve a aplicar políticas novedosas que permitan salir adelante a un municipio sumido en la decadencia económica y las prácticas sectaristas que inevitablemente aparecen con cada gobierno del PSOE, en el ámbito que sea. Muchos militantes y simpatizantes del PP de Gijón vivimos estas semanas con sentimientos encontrados, porque combinamos la ilusión que despierta entre nosotros el convencimiento de que Canga será el presidente que consiga ese cambio tan necesario en Asturias, con el nerviosismo (en muchos casos directamente la decepción) de ver cómo en esta ciudad no se produce esa renovación que con tanta inteligencia política ha aplicado al ámbito autonómico nuestro partido.

Cierto es que aún no se han hecho públicos los nombres de los candidatos locales y, por tanto, estamos a tiempo de confeccionar en Gijón un proyecto de unión y renovación como el que lidera Diego Canga a escala regional. Pero creo que no está de más recordar que la carrera electoral con meta en las urnas municipales del 28 de mayo ya está lanzada, restan cinco meses, y que varios de nuestros principales competidores ya tienen designados sus candidatos y puestas en marcha sus estrategias para darlos a conocer, promocionarlos y diseñar sus programas. Mientras, por contra, cada vez que nosotros aparecemos en los medios de comunicación es con informaciones que no favorecen precisamente nuestras opciones electorales, ni la imagen de renovación que se pretende implementar.

Quienes estamos convencidos de que otra manera de hacer las cosas es posible en el PP de Gijón no podemos resignarnos a escuchar como explicación que el nuestro es un "partido tardón". Y a quien se escuda en que lo tradicional es dar a conocer a nuestros cabezas de lista a partir del mes de enero, hay que recordarle que es lo que hicimos, sin ir más lejos, en las anteriores elecciones. Y así nos fue.

Sigo creyendo que la mejor opción es celebrar un congreso local, como llevo más de dos años solicitando, para dar la voz a los militantes, pero admitiendo la dificultad de esa celebración en este momento, me gustaría, desde estas líneas, hacer un llamamiento a la dirección del Partido Popular y a nuestro candidato autonómico para que, cuanto antes, trasladen a la mayor ciudad de Asturias en población y, consecuentemente, en peso electoral, el mismo proceso de renovación que se ha llevado a cabo en la comunidad autónoma. Un llamamiento que comparto, me consta, con cientos y cientos de afiliados que estamos deseando ponernos a trabajar para llevar a la victoria una candidatura ilusionante, que aproveche el trabajo de todas las personas que han arrimado el hombro por el bien del partido en los últimos años pero que también incorpore perfiles de talento, brillantez e ilusión, lo anterior no funciona, en esto todos estamos de acuerdo, ha de servirnos para aprender, para mejorar, si no somos capaces de presentar una candidatura de consenso y profunda renovación, compuesta y liderada por personas capaces de gestionar bien y demostrado éxito en su vida profesional, corremos el riesgo de repetir resultados, luego vendrán las manidas excusas de siempre, pero será otra vez tarde. Queremos ayudar a Canga a ganar en Asturias y que, con su ayuda, el PP pueda también ganar en Gijón. Tengo el convencimiento que para esto, necesitamos cuanto antes una renovación ilusionante, como la que él ha protagonizado. Y queremos iniciar ya una carrera en la que otros contendientes están ya desde hace días o semanas ganando terreno, metro a metro, día a día, ya están haciendo sus deberes.

El futuro empieza hoy, ¿nos ponemos en marcha?