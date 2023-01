En la despedida a una persona clave para El Musel

LA NUEVA ESPAÑA me acaba de comunicar el fallecimiento de Joaquín Juan Dalac. Ante esta triste noticia, todos los recuerdos de nuestra relación como ingenieros de Caminos se me acumulan. Trataré de ordenarlos, haciendo un breve resumen y a la vez una semblanza de Joaquín.

Traté a Joaquín por primera vez en nuestra vida profesional cuando él era director del Puerto de Tarragona y yo responsable de Constructora Internacional en varias obras de ese puerto. Posteriormente, ya Joaquín siendo director del Puerto de Gijón y yo, durante varios años, ocupándome de la carga y descarga de materiales siderúrgicos en los muelles, siendo yo gerente de Unión Asturiana Estibadora.

Y, al fin, al ser yo nombrado presidente del Puerto de Gijón, se mantuvo Joaquín como director, siendo durante todo mi mandato mi mano derecha. Así, fue mi apoyo en todo momento para resolver los problemas diarios del Puerto, resolver los de los diferentes tráficos, la modernización de muchas actividades, el estudio de las necesidades y ampliaciones y otros muchos más.

Con nuestro trato diario dejó para mí el convencimiento de que era la persona necesaria e insustituible y la que me podía permitir llevar a cabo en todo momento mis planes para el Puerto. La fortuna me sonrió al haber podido contar con él y al ver en él no solamente un gran conocedor de la actividad portuaria, sino también un buen compañero y un gran amigo. Deseo aprovechar estas líneas para transmitir a toda su familia mi pésame y hacerle llegar un fuerte abrazo.