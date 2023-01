Gijón 2023: y la vida sigue igual

No han hecho falta ni dos semanas desde que comenzara este año 2023 para que, incluso los más optimistas muestren sus dudas, en un mundo tan cambiante como las líneas rojas de nuestro Presidente, Pedro Sánchez, quien para empezar el año, parece haberse salido con la suya colocando a Conde Pumpido donde tenía predispuesto al antiguo fiscal general del estado que fuese con el "gran" Rodríguez Zapatero, con quien puede decirse: "Con él empezó todo".

Por otro lado, parece ser que las organizaciones feministas que pudiéramos denominar apolíticas, tras los trágicos episodios de violencia machista con los que ha comenzado este año, han pedido explicaciones al Ministerio de Igualdad y a su titular, Irene Montero, sobre cuál es el destino de los cientos de millones que recibe para que, año tras año, los asesinatos de mujeres vayan en aumento. Le han exigido así que menos marketing en forma de bancos teñidos con la bandera arco iris (aquí tenemos unos cuantos) o talleres acompañados de chocolate. Y quien dice el Ministerio de Igualdad, se podría referir a cualquiera de los ministerios que están recibiendo ingentes cantidades de dinero procedentes de los Fondos Europeos, siendo empleados sólo una mínima parte de ellos (Asturias es un ejemplo claro), no se sabe si por dejadez o falta de competencia de quienes han de manejar tanto presupuesto. Casi mejor esto, que no que acabe tirado o malgastado como ocurrió con los fondos mineros. Y ya no digamos en las manos equivocadas. Que a río revuelto, ganancia de malversadores, si bien ahora pudieran disponer de manga ancha para sus fechorías, con otra ley ad hoc.

Metidos en nuestra Asturias, Paraíso Natural, ha sido el Ministerio de Transporte quien promete que el AVE recorrerá el trayecto Madrid Asturias en tres horas. Podría ser, nunca se sabe. Todo es relativo si por ejemplo se toma como horario de salida la hora peninsular y como la de llegada la insular. Que con este Gobierno las hemos visto de todos los colores.

Y en Gijón, ¡ay, mi Gijón del alma!, penoso el plantón en toda regla del encuentro que había convocado el gobierno local. Y es que llama la atención que un gobierno impositor como lo ha sido el liderado por Ana González y su centurión Aurelio Martín, sea ahora cuando se les agota el mandato, cuando pidan consejo a los vecinos y den cuenta de lo realizado bajo su mandato.

Prepárense así a un 2023 de lo más "entretenido", incluyendo por supuesto en nuestra villa marinera y futbolera a lo que acontezca con nuestro Real Sporting, donde se han abierto las primeras grietas entre la nueva dirección y una parte importante de la afición, a la que se ha menospreciado en un gesto de absoluto desconocimiento de la idiosincrasia de este club y su historia.