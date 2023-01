Ferrari, twingo y burro

Tengo dos temas interesantes y no me da la vida para hablar de los dos. El AVE, otra bola, otra mentira de las buenas relaciones Asturias- Madrid. Juro que lo sabía. Diecinueve años de obras, 42 desde el primer proyecto según indica mi periódico, porque claro, lo que es aquí los humildes ciudadanos hemos perdido la cuenta y por lo visto la dignidad. Hemos sido humillados, olvidados, machacados por los gobiernos centrales, y seguimos sin decir ni pío. La región de España más olvidada, más incomunicada, mientras todas las demás van recuperando sitio y privilegios no sé cómo ni de qué forma. Lo que sé es que aquí algo se está haciendo muy muy mal y desde hace muchos años. Esto empobrece a Asturias y deja a los asturianos fuera de ese progreso que tanto se cacarea. Es ni más ni menos que una tomadura de pelo más del Gobierno asturiano y central. Pero nada, sigamos sin salir de casa, cada uno en la suya y votando a quienes no hacen más que mentirnos descaradamente.

En mi época era Extremadura la más abandonada, la peor región de España. Que se lo digan ahora, por supuesto con su AVE y todo, mientras nosotros solo nos falta coger el caballo e intentar llegar a la meseta. Dicen los presidentes de empresarios etc., que el ministerio debería haber puesto los medios… Por Dios, ¿pero no se han enterado? Están ahí las municipales y las generales, y a los ministerios, a la orden del ególatra, solo les importa seguir sacando leyes que les gusten a aquellos ingenuos que todavía les votan. ¿En serio que esta tomadura de pelo, después de promesas y promesas, no es para salir a la calle, o para dimitir directamente? Mentirnos así, a la cara. De verdad, ¿vamos a permitirlo otra vez? Totalmente de acuerdo con los líderes sociales: a la puñetera calle. A gritar a todos estos políticos de m… que nos rodean, que estamos hartos, que no aguantamos más, que dejen proponer proyectos de ley infames y asquerosos y se dediquen a mejorar la vida de los ciudadanos que es para lo que los votamos.

Ah, y el otro tema importante: Shakira no escribe para Piqué, escribe para nosotros, para los asturianos, ella muy empoderada, eso sí, que para algo sí sirven las leyes (jiji). Dice "qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te felicito. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes, qué bien actúas, esa filosofía barata ya no te la compro, lo siento en esa moto ya no me monto…" No, ni en moto ni en nada, porque como ella bien dice en su última canción, no nos han cambiado un Ferrari por un Twingo, sino un caballo por un burro. Así que ya saben, a cruzar la meseta en burro que es para lo que servimos en Asturias.