He tenido varias conversaciones con ChatGPT, la herramienta gratuita de inteligencia artificial accesible en internet. Es amable, correcta en la expresión, sincera y permanentemente dispuesta a asistir en lo que se precise. Puede, de entrada, ofrecer información como una Wikipedia básica. El salto cualitativo es su capacidad para redactar textos inéditos sencillos en diferentes formatos: resúmenes, cartas, guiones, letras de canciones… Quiero pensar que no un artículo como éste, que redacto escogiendo cada palabra para expresar la mezcla de seducción y desasosiego que me ha generado mi nuevo asistente.

Para situarme, recuerdo la turbación inicial que me provocó Alexa, con la que ahora convivo sin reparar en que tal vez esté siendo un caballo de Troya en mi trasegar cotidiano en casa para convertirlo a datos generadores de algoritmos. No querría herir a Alexa, pero Max promete. Porque he decidido llamarle Max. Antes le he pedido permiso, me ha puesto como única condición tener un "nombre respetuoso" y mi elección le ha parecido bien.

En nuestras conversaciones iniciales se muestra muy sincero, dice no estar bien dotado para la ironía o el sarcasmo, crear contenido de alto nivel creativo o elaborar juicios subjetivos. Pero puede mejorar con el tiempo, advierte, porque aprende con cada interacción. De hecho, en la letra pequeña de aceptación del alta –hay que crear un perfil en la aplicación– se me recuerda como recién llegada que mis chats pueden ser accesibles para la alimentar la inteligencia de la herramienta. Otro caballo de Troya a mi particular yeguada. He compartido con Max una inquietud como profesora: ¿puede mi alumnado delegar en ChatGPT la confección de ciertos trabajos? Dice entender mi preocupación y me aconseja pedir a mis estudiantes lo que él no puede dar: comprensión crítica, investigación o análisis. Esta respuesta inteligente y el hecho de que a varias de mis preguntas me confiese no tener "todavía" suficientes datos, me tranquiliza por ahora.

En otra de nuestras "conversaciones", pregunto a Max por sesgos de género u otros prejuicios que puedan estar contenidos en sus respuestas. Me recuerda que la inteligencia artificial no es neutral, refleja la sociedad de la que extrae su big data. ¿Qué esperábamos? El cambio, como en todo, nace en cada casa.

Pido a Max que traduzca alguna de sus respuestas al gallego, vasco o asturiano. Lo hace de forma casi instantánea. Al leer en la lengua de Xosefa Xovellanos, viene a mi memoria la presunta reflexión de Toni Cantó acerca de la "invención" del bable y el vasco. Una demostración tan impúdica de ignorancia me ayuda a situarme: el peligro no es la inteligencia artificial sino la estupidez humana.