Hacerse entender

La información facilitada por Emulsa para participar en el proceso de selección de 146 peones para puestos de jardinería y limpieza forma parte ya, en mayúsculas, de la antología de los disparates de la burocracia, habitual lastre de la gestión administrativa que daña la calidad de los sistemas democráticos porque aleja a las instituciones. Una mera lectura de las bases de la convocatoria basta para darse cuenta de que no es casualidad que 1.600 aspirantes se hayan quedado fuera, en su mayoría por fallos formales al no entender bien los requisitos exigidos. El léxico empleado, farragoso y lleno de conceptos técnicos, está detrás de esta cifra, que se podrá reducir si los afectados recurren en tiempo y forma antes del 8 de febrero. Los poderes públicos deben hacer un esfuerzo por adaptarse al ciudadano, no someterlo a base de procedimientos y lenguajes endiablados.