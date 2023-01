La ratio del 27

Hay tantas razones para alcanzar una alcaldía como partidos políticos, todos tienen la suya. En las últimas elecciones, en 2019, siete partidos políticos han tenido razón, obteniendo representación en el Ayuntamiento de Gijón. Son muchas las razones que quedan por el camino, siglas políticas que lo intentan razonablemente.

Haciendo una proyección estadística desde las elecciones de 1980, hay tres partidos que destacan, sostenibles en su moda y mediana, cuasi equivalente en las cuatro décadas. No todos le sacan partido. El Partido Socialista está suscrito al número "13" de la suerte. La derecha se apuntó al "9", mientras Izquierda Unida, más humilde, saca una eficiencia asombrosa siempre de moda con el "3", le toca la pedrea. Gobierna, que no es poco. Esta perogrullada no lo es tanto puesto que en este "triunvirato" el Partido Popular no supo sacar rédito a su mediana durante cuarenta años. En 2011, lo tuvo a huevo, pudo demostrar acción política y social. La concurrencia de variables para las inminentes elecciones municipales sugiere acudir al CIS, Félix Tezanos presta asesoramiento.

En esta institución hay un apartado de "Peticiones específicas" donde pueden, por siete euros la variable, vaticinar quién será alcalde o alcaldesa de Gijón en 2023. No es caro, viendo la caña que dan a Tezanos. El problema cuántico está resuelto. La estadística toca techo, ahora hay que dejar paso a la antropología.

Los gijoneses están cansaditos de trilogías, quieren alzar su voz. Que Hable Gijón es un ejemplo de representatividad vecinal, de barrio. Partiendo de El Llano, así por la bajini, se pueden sacar hasta cuatro concejales, siempre con esa ratio del "27", doscientos setenta mil habitantes largos que somos. La carretera Carbonera fue calzada romana que une el crecimiento exponencial de Gijón al Nuevo Roces, a la aldea también. El problema, y aquí entra la etnografía, está en que el barrio de El Llano no es el del tranvía por donde circulaba sosteniblemente.

Hay una congregación ciudadana con una diversidad cultural que quita el hipo, silente y respetuosa, hay que atenderá como es debido. Poca gente evalúa este nuestro presente y futuro. Desde la Plaza Mayor no se ven los barrios, hay que andarlos más a menudo. Tener calentitos a los "27" concejales donde Octavio Augusto señala no es buen augurio, aplicando la etnografía. Hay más Roma por Gijón que encima las termas de San Pedro. Veranes sin ir más lejos es zona rural olvidada, cuna de nuestra romanización y eso no hay que ignorarlo. La Calzada, tan poblada como El Llano debe su nombre a esa romanización. La zona rural gijonesa está que fuma en pipa. Y los barrios, si no se ven representados, querrán hablar o mejor escribir en papeleta y urna. ¿Qué digo barrios?. El de la Arena a pie de playa, donde los "27" no se aclaran ni para jugar al "cascayu".