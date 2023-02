Margarita está a la defensiva

Nuestra Ministra de Defensa es perra vieja, dicho esto con ánimo cervantino, por aquello de que "yo soy perro viejo, y conmigo no hay tus tus", y sin connotaciones misóginas. Dicho teniendo en cuenta su larga trayectoria como magistrada, y, sobre todo, como política con trienios, pues ya ejerció de pseudo-ministra cuando Belloch, en el último gobierno González ejercía de superministro de justicia e interior, y a nuestra Margarita le toco lidiar, como cabeza de Interior, con el apresamiento del ínclito Roldán tras su escape y fuga. Quizás de ahí venga su tirantez con su colega Marlaska. Quién sabe.

Margarita lleva tiempo toreando con los envíos de armamento a Ucrania, algo que había resuelto con el expediente de apelar a la confidencialidad y la seguridad para de esta forma no soltar prenda. Algo positivo pues así evitaba dar cuenta de la precariedad de nuestra ayuda; mejor dejar que la carga de la prueba cayese sobre Alemania, aunque ésta fuese la segunda proveedora en valor de lo enviado, sólo detrás de los EE UU.

Pero todo acaba por tener un final, y en esta cuestión de los apoyos armamentísticos a Ucrania así ha sucedido. Culpa de los Leopard. Dichoso Zelensky que no deja de pedir por esa boca y va a acabar por meternos a todos en un lio. Lio de imagen, de unos y de otros, pero de unos más que de otros.

Que la defensa europea está hecha unos zorros ya se sabía. Hasta el impresentable de Trump le sacó los colores a la entonces todopoderosa Merkel a cuenta de la poca inversión en defensa. Pero Alemania, y también otros países, tienen industria y superávit estructural como para revertir la situación en tiempos breves. No es nuestro caso.

La semana pasada Margarita no asistió a la cumbre de la OTAN; era una reunión técnica, dijo; aunque presidiese el secretario general y participasen sus colegas, incluido el norteamericano; se trataba de mantener un perfil bajo para casa, donde sus socios de gobierno apelan cínicamente a la desescalada y la diplomacia, por no llamarlo apaciguamiento, de triste recuerdo. No hay que confrontar, no hasta que el histórico doctor Sánchez lo decida, teniendo en mente el calendario electoral. Ye lo que hay.

Pero ahora hay que mojarse; vamos a enviar los Leopard, los que no tenemos, o tenemos semidesmontados, o para chatarra. Carros que requerirán tiempo e inversiones para su recuperación desde su estado actual, y que servirán, sobre todo internamente, para que se hable, mucho, demasiado, del lamentable estado de nuestra defensa, cada vez menos solvente si tenemos en cuenta las inversiones de nuestro vecino del sur.

Y Margarita se pone a la defensiva.