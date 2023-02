El método Canga y el juego del yo-yo

Hace un mes, el recién impuesto candidato del PP en Asturias, nos sorprendía diciendo que traía un método concreto para ganar las próximas elecciones. La sorpresa duró más bien poco cuando dijo en qué consistía su método, resultó ser más bien una “patochada”. Por cierto, en el anuncio del mencionado método nos desveló el nombre del mismo, casualmente llevaba el suyo propio.

En este mes y medio desde su proclamación como candidato lo único que ha hecho es hablar de sí mismo, de sus medallas y de sus méritos viajando por medio mundo. El primer día, quizás, es más o menos lógico, todo el mundo tiene derecho a presentarse como quiera. Huele raro cuando el discurso se repite en entrevistas, en el primer discurso, en el segundo, en el tercero, paseando a su perro, bajando del avión y haciendo declaraciones en el aeropuerto como si fuera un cargo institucional,…

Todo esto sorprende más si cabe en alguien que desde el inicio dijo que "ganan los equipos, no los individuos". Parece mentira que esta frase la pronuncie la misma persona que, como el juego del yo-yo, lo único que ha hecho hasta ahora es girar sobre sí mismo en sus intervenciones públicas.

Con Mallada, el PP ya había comenzado a hacer su programa. Parece que Canga tiene su propio mapa. Por eso, se ha aventurado a decir que el programa serán unas 40 medidas, a diferencia del de Barbón (400 medidas) y, por cierto, a diferencia también del presentado por el propio PP en Asturias o a nivel estatal (500 medidas).

Está claro que Canga podrá saber mucho de asesorar al Gobierno de Javier Fernández (PSOE), o de moverse por Bruselas, pero la política es otra cosa muy diferente. El PP en Asturias, hoy, está totalmente fracturado y afecta tanto a la propia organización, como al gobierno socialista que ha pedido en varias ocasiones una oposición cohesionada y sensata. Negar el estado del PP asturiano es aventurarse a una huida hacia adelante, suicida. Unir no es cuestión de conformar un comité ejecutivo con tiritas y esparadrapos. Unir no es decir al oído lo que cada uno quiere escuchar para que todo esté en paz. Unir no es poner al frente a un foráneo, no afiliado, porque la organización está tan partida que nadie acepta al diferente, al otro.

Canga comentó en Oviedo que los socialistas no lo querían de candidato. Creo que más bien lo que están haciendo es ignorarlo. Los únicos que tendrán "taza y media" de Canga son los populares asturianos que han vuelto a ser humillados por Génova. El PSOE volverá a ganar y tendrá que gobernar con un Parlamento vacío, con una oposición ausente. Eso sí, mientras Canga dure en la oposición, habrá muchos vivas a España y al Rey.