Una sucesión de adversidades y la falta de flexibilidad para abordar algunos cambios ineludibles en el sector han empujado a la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) a una delicada coyuntura que exige una reacción rápida e inteligente por parte no solo de sus gestores directos, sino también de la clase política local. Esa reacción tiene que abordar dos problemas intrínsecamente relacionados: la inestabilidad financiera que arrastra la sociedad, acentuada desde la pandemia, y un creciente conflicto laboral que ha puesto sobre la mesa años de desacuerdos. Solo de esa manera será posible que Gijón recupere un servicio de autobuses modélico y capaz de encarar el futuro con unos aceptables niveles de eficiencia. Los cambios de itinerario en todas las líneas recientemente presentados, que han encontrado ya críticas vecinales y sindicales a pesar de recoger propuestas interesantes como la creación de trayectos que comunican directamente barrios sin pasar por la zona centro, no deben convertirse en una excusa para eludir la raíz del problema. Urge un plan de viabilidad con actuaciones detalladas para los próximos años. Es mucho lo que está en juego, más aún cuando el propio Ayuntamiento abandera una política de movilidad que relega al vehículo particular en favor del transporte colectivo.

Hace años que la situación económica de Emtusa emite señales de alarma, sin que los sucesivos gobiernos locales hayan abordado la problemática de manera integral. Esas luces rojas se volvieron constantes con la irrupción del coronavirus, cuando las restricciones para evitar contagios y el miedo de la ciudadanía hundió la cifra de pasajeros. De los 19 millones de usuarios anuales, se pasó a tan solo 10 en los momentos más duros de la pandemia. A día de hoy, cuando la mascarilla en el interior de los autobuses está a punto de desaparecer, apenas se alcanzan los 15,6 millones. Estas cifras motivaron que la empresa accediera en 2021 a un rescate del Ministerio de Transportes. Y que, después, haya recurrido a las subvenciones para rebajar el precio del billete que paga el pasajero, actualmente aportadas por el Gobierno central y por el Ayuntamiento. En medio de esta crisis, y en buena medida impulsado por ella, se enmarca el choque entre la dirección de la empresa y la plantilla de cara a la aprobación del convenio colectivo. Entre las quejas de los trabajadores, que censuran no haber sido consultados para la reestructuración de las líneas, está la falta de personal, el envejecimiento de la flota y la gestión de las horas extra. La toma de medidas de presión ha provocado ya cambios en el servicio a lo largo de los últimos días, para asombro y malestar de los usuarios. Dadas las circunstancias, es ineludible que el gobierno local y el resto de partidos de la Corporación compartan propuestas de calado que permitan iniciar un debate sobre la reorganización de la sociedad, con un presupuesto de 25,9 millones (12 de ellos aportados por las arcas municipales). Emtusa, ejemplo durante mucho tiempo de transporte público a nivel nacional, no puede esperar.