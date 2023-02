De vergüenza en vergüenza, de chapuza en chapuza, pero como ya estamos más que acostumbrados, aquí no pasa nada. ¿Que los trenes que se encargan no entran literalmente por los túneles de Asturias ni de Cantabria? Pues nada, un pequeño error que se subsana en dos añitos más de espera, igual que el AVE, que es como el cuento de la buena Pipa… Muchos de ustedes ni sabrán de qué hablo, pero se trataba de un juego donde un adulto le preguntaba a un inocente niño, niña: "¿quieres te cuente el cuento de la buena Pipa?" Decían que vale, y el adulto contestaba "no, no te digo que vale, yo te digo que si quieres que te cuente el cuento de la buena Pipa". Y así hasta el infinito. Es decir, no había cuento y todo se acababa cuando los niños se tiraban literalmente de los pelos.

En nuestro caso, ya ni nos quedan pelos tras estas décadas de chapuzas y sobrecostes que nos estamos tragando. Y quien no se tira de los pelos, se le va cayendo del disgusto. Nosotros como los niños, venga a preguntar: "pero cuéntame la verdad", y el término "verdad" parece que ha desaparecido de esta tierra hace muchos años. Iba a decir que es de vergüenza torera, una expresión muy nuestra, pero dadas las circunstancias, renuncio a la torera, no me vayan a matar los animalistas. Bueno, matar no, que al fin y al cabo soy un animal de dos patas, pero alguna puya seguro que me caía. En fin, a lo que voy. Que, si tuviera esa vergüenza, así sin más, me hubiera muerto al ver en las noticias la maravillosa cumbre de Marruecos, las contestaciones de nuestro ministro del Exterior (¿habrá sido seminarista? No por nada, pero pinta la tiene), las rectificaciones y el ridículo tan espantoso que estamos haciendo en el resto del mundo.

¿Que la ley del sí es sí ahora es la de no es no? Pues no pasa nada, es otro cuento de la buena pipa que nos tragamos nosotros, que somos como niños de la postguerra, no nos vayan a pegar con una vara de avellano los que no opinan como nosotros, que otra cosa no, pero nos tienen en un puño. Juro que nunca, jamás, he tenido que cambiar de canal porque me he puesto mala y se me enciende la vena esta que tengo Benavente y me quiero tirar literalmente a la tele, cuando veo cómo desconocen unas cuantas palabras maravillosas del diccionario como verdad, honestidad, dimisión… Con lo cual, aquí ando con el padre de mis hijos, que me transmite las noticias que ve interesantes para que las comente, porque esa vergüenza torera, que es más humillante con el adjetivo, me está matando. Esperando estoy como los niños de mi época, para que alguien de verdad acabe de una puñetera vez con el cuento de la buena pipa.