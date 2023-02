El misterio del gálibo menguante

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunció el fin de semana que "habrá ceses inminentes" en Adif y Renfe por el contrato millonario para la construcción de trenes con unas medidas erróneas del gálibo de cada túnel que han de atravesar en Asturias y Cantabria. Quede claro -ha explicado el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores- que no es que los futuros trenes no cupieran, sino que, una vez construidos, no respetarían la distancia mínima que la normativa establece entre vehículo y pared. Entrarían, pero rozando el poste.

"Es la primera vez que se contrata un tren, que es como hacer un traje a medida" ha añadido Flores, que ignoro si será una de las piezas a sacrificar de esta cadena berlanguiana. Lo de la primera vez se entiende, nuestras vidas personales y profesionales están repletas de estrenos. Aunque en muy pocos se juega un contrato público de 258 millones de euros. Semejante envergadura, más aún desde la bisoñez, impone exhaustividad extra. Reducir el tamaño de las naves comprometería su comodidad y aumentar el de los túneles sería costosísimo y lento, así que se ha optado por el denominado “método comparativo”, importado del Reino Unido. Consiste en medir los trenes que ahora se usan y hacer los nuevos similares en tamaño. Una aplicación del sentido común y de la física que, hasta ahora, al parecer, no estuvo contemplada en el proceso. A estas horas cada cual en toda la cadena de este despropósito estará maniobrando para que la pelota de la responsabilidad caiga en el eslabón anterior o posterior pero no en el suyo. Es humano. Posiblemente -lo digo desde mi humilde pertenencia a la cosa pública- cada uno podrá defender el rigor de su actuación, aunque la suma de todas haya sido el bochorno del gálibo menguante. Sí se percataron los profesionales de la empresa adjudicataria en las comprobaciones previas a emprender la fabricación: el encargo era inviable. Existe en formación y en recursos humanos el concepto de "soft skills" o competencias blandas, aquellas que complementan una capacitación profesional. Las empresas insisten en que sus profesionales las tengan, sabedoras de que un expediente académico impecable no garantiza, por ejemplo, saber trabajar en equipo, comunicarse, tener iniciativa, mirada crítica o capacidad de resolución de conflictos. Tengo la impresión de que este caso es la demostración de que, en efecto, no basta con que cada quien tenga aseado su metro cuadrado de competencia, incluido quien ostenta la visión de conjunto. Es imprescindible alzar la mirada y formular cuestiones simples en procesos complejos. Quizás aquí ha faltado algo tan sencillo y escaso como eso. Es sólo una impresión. La meditaré en mi próximo viaje en tren.