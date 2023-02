El infierno según Joyce (1)

Dicen, Bilbo, que “Ulises” quizá sea una de las obras cumbre de la literatura universal más mentada y menos leída. Confírmese o no tal especulación, te confieso (no lo ladres, que conozco tu vena de cotilla) que apenas leí cachinos sueltos. En otro de los títulos de James Joyce, escritor irlandés de rigurosa educación católica, encontré una descripción del infierno que te reproduzco en capítulos porque se parece como gotas de agua a las prédicas que soporté durante los ejercicios espirituales de mi adolescencia colegial. Te hablo de “Retrato del artista adolescente”, donde así perora el predicador figurante:

“Vamos a tratar ahora de imaginarnos, en la medida que podamos, la naturaleza de aquella mansión de los condenados creada por la justicia de Dios ofendido, para eterno castigo de los pecadores. El infierno es una angosta, oscura y mefítica mazmorra, mansión de los demonios y las almas condenadas, llena de fuego y de humo. La angostura de esta prisión ha sido expresamente dispuesta por Dios para castigar a aquellos que no quisieron sujetarse a sus leyes. En las prisiones de la tierra el pobre cautivo tiene al menos alguna libertad de movimiento, aunque no sea más que entre las cuatro paredes de su celda o en el sombrío patio de la cárcel. Pero no es así en el infierno. Allí, por razón del gran número de condenados, los prisioneros están hacinados unos contra otros en su horrendo calabozo, las paredes del cual se dice que tienen cuatro mil millas de espesor. Y los condenados están de tal modo imposibilitados y sujetos, que un Santo Padre, san Anselmo, escribe en el libro de las “Semejanzas” que no son capaces ni aun de quitarse del ojo el gusano que se lo está royendo. Allí yacen en la oscuridad exterior. Porque habéis de recordar que el fuego del infierno no da luz. Lo mismo que, por mandato de Dios, el fuego del horno de Babilonia perdió el calor pero no la luz, así, por voluntad de Dios, el fuego del infierno, conservando la intensidad abrasadora de su calor, arde eternamente en sombra. Allí, en una tempestad sin término de sombras, entre las llamas oscuras y el oscuro humo de la ardiente piedra azufre, están los cuerpos hacinados los unos encima de los otros, sin recibir nunca ni aun siquiera una vislumbre de aire. De todas las plagas que azotaron la tierra de los faraones, hubo una tan solo, la de la oscuridad, a la cual se le diera el dictado de horrible. ¿Qué nombre habríamos de dar, pues, a la oscuridad del infierno, la cual ha de durar, no por tres días, sino por toda la eternidad?”.