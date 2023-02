De cronistas y vías verdes

Al fallecer Patricio Adúriz, hubo varias propuestas para nombrar un nuevo cronista oficial. Siendo por entonces concejal, varios medios me preguntaron a quién consideraba que sería el idóneo para sucederle. Respondí que no era bueno nombrar un cronista por obligación. Entendía que un cronista se va forjando a sí mismo con el tiempo. Un cronista lo es por vocación y el título no es más que un reconocimiento ganado con su labor a lo largo de los años sin más interés que hacer bien las cosas. Entendía que Gijón no iba a quedarse sin "crónica" ya que más de uno la iría escribiendo a su aire y, que un día, con el paso del tiempo, de forma natural, nos daríamos cuenta de que alguno de los por entonces candidatos o alguien en quien ni se había pensado tendría tras sí tal bagaje que todos entenderíamos que sin saberlo venía ejerciendo de cronista; y entonces, solo habría que reconocérselo. Luis Miguel Piñera es el mejor ejemplo de lo que quise expresar. Piñera es cronista de Gijón por vocación y merecimientos y se ha ganado el título de "oficial", que espero que ahora le otorguen.

En otro orden de cosas, el argayu de la senda de la Camocha al lado del Grupo Covadonga, ni es el primero ni será el último. Los argayos en la senda son frecuentes y no siempre se reparan con la agilidad necesaria para que no vayan a más y acaben cortando el paso. Las sendas verdes de Gijón son un tesoro y pueden ser un recurso turístico, pero no tienen el mantenimiento que necesitan y el que tienen no siempre es el adecuado. Se han reparado un par de argayos, otros, cuando hace unos meses tuve que aparcar temporalmente la bici, seguían en compás de espera más tiempo del recomendable. En cuanto al firme, la Corporación anterior se limitó a rellenar con gravilla un gran bache antes de llegar al Campus y otros dos en el parque Fluvial y en La Coría, dejando ambas zonas casi impracticables al no compactar el material de relleno, lo que hacía de los baches una trampa para las bicis que quedaban sin tracción. Para evitar males mayores si ibas en bici, tenías que salir de la senda al verde formando unos dificultosos caminos adyacentes, que son el mejor testigo de la chapuza realizada. Hay además varios puntos negros que la hacen peligrosa, la cuesta del golf en el Tragamón o una antes de llegar al campus, tienen el firme en tan malas condiciones que son un peligro para quienes no son expertos ciclistas. Del Trole al lavaderu de Deva, la senda es muy mejorable. Bien están los desbroces, pero de poco sirven si no se hace un mantenimiento del firme más completo. Empatía y educación también hacen falta. Ciclistas que utilizan la senda como una pista de cros, dueños de perros que los llevan sueltos o grupos de caminantes o corredores que parecen jugar a tapar la calle no entienden que utilizan un espacio compartido. Son pocos, una minoría, pero los suficientes para estropear el ambiente de la inmensa mayoría, porque además suelen contestar mal, muy mal, cuando se les advierte de lo que están haciendo. Y una reflexión, si los dueños de perros tienen que recoger sus cacas y las recogen, ¿Qué bula tienen los caballos o sus jinetes? Es triste que sean necesarios, pero unos cuantos carteles recordando normas básicas y pidiendo educación y respeto a los demás, se echan en falta.