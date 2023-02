El terremoto que asoló a Turquía y Siria ha sido terrorífico. Son muchos los miles de muertos e ingente el de heridos y desposeídos de todo. Dentro de la desgracia, consuela comprobar que la solidaridad sigue siendo un sentimiento que nos vuelve humanos. Y conmociona y emociona ver a los grupos de rescate salvar vidas, sacar de entre las montañas de escombros personas atrapadas por el derrumbe estrepitoso de las casas que se arrugan como papel de estraza. La escena de la UME española salvando a una madre y sus dos niños después más de cien horas de soterramiento, te hace exclamar: ¡milagro, milagroso!

¡Qué contrastes! Aquí en España, anteayer jueves, en el Tribunal Constitucional renovado, el recurso de la Ley de plazos del aborto, de 2010 de Zapatero, que llevaba trece años en la sala de espera, en un momento, en tres días, quedó zanjado. Estaba previsto, dada la composición y sesgo ¿político? de la mayoría de sus miembros. La gravedad del tema requería un mayor debate. Ni siquiera una información científica y humana, que incluía la ponencia expositiva previa a la votación, que permitiera tomar la decisión de la madre gestante con más consciencia, fue admitida.

Lo obispos españoles han reaccionado diciendo que es "un día triste para la sociedad española". Y han emitido una amplia nota contundente y bien argumentada. Los avances de la ciencia hacen ver que desde el comienzo hay una clara vida humana. Lo demás es pura ideología. Lamentablemente el ambiente social está muy inclinado a favor del aborto. ¡Sorprende! Los estudios sociológicos constatan de un 70 a 90 %. Aquí, con relación a otros países de nuestro entorno, se ha reclamado más como un derecho, una conquista feminista, "Mi cuerpo es mío", que como un mal que tendría que ser afrontado en algunos supuestos. Llama la atención en país y Continente con natalidad bajo mínimos. Se prefiere eliminar que cuidar.

Como testimonio positivo, puedo manifestar dos situaciones que pueden dar qué pensar. La primera: llevo 23 años de párroco en San Pedro con un promedio de 100 bautizos al año, mayormente de gijoneses que viven en la diáspora, Madrid, Barcelona, Canarias, Londres, Munich, China... Unos 2.500. Los rostros más felices que he visto en mi vida están en esos padres con el bebé en los brazos. La segunda: son los casos, demasiado frecuentes, de familias que quieren tener descendencia y no lo pueden lograr. ¡Qué tristeza por esa frustración insuperable! Me apunto a la profecía de que algún día lo lamentaremos.