El varapalo judicial que ha recibido esta semana el Ayuntamiento a cuenta de la ordenanza de Movilidad ha vuelto a poner sobre la mesa el debate central de este mandato municipal, convertido a estas alturas en una precampaña en la que el ruido se impone a la argumentación serena. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que el gobierno del PSOE e Izquierda Unida va a recurrir al Supremo, ha derribado la polémica norma por carecer de una memoria sobre su impacto económico, es decir, los magistrados no han entrado en el fondo de los cambios aprobados y se limitan a reprochar a los redactores un error de bulto aparentemente formal, en absoluto menor, como ya había ocurrido con anterioridad en otros municipios. Considerando estos factores, el fallo tendría que servir para reabrir un debate necesario en torno a la ciudad del futuro, que se debería construir con diálogo entre todas las fuerzas políticas y sectores sociales. Gijón tiene que caminar hacia una profunda transformación, por obligación de la legislación europea y nacional, aunque también por necesidad. Pero debe hacerlo con pausa y sin motivaciones ideológicas de ningún tipo.

A la ordenanza de movilidad ahora puesta en tela de juicio no se le puede achacar falta de apoyo en el Pleno municipal porque salió adelante con los votos de once concejales del PSOE, cuatro de Ciudadanos, tres de Podemos y uno de Izquierda Unida. Pero sí es cierto que el proceso negociador consolidó dos bloques políticos irreconciliables, anulando cualquier posibilidad de transversalidad. Foro, el PP (los dos partidos que acudieron al Juzgado) y Vox no se sintieron en ningún momento partícipes de su elaboración y el enfrentamiento acabó por ser irreversible. Medidas como la imposición de la etiqueta ambiental para circular por el casco urbano o las restricciones para estacionar en la zona ORA en función del poder contaminante de los vehículos se aplicaron por lo tanto con una fuerte contestación en la calle. Faltó diálogo y faltó pedagogía. Pero, además, algunas de estas decisiones no llevaron aparejadas soluciones alternativas, como la habilitación de plazas de aparcamiento para los conductores afectados. La conclusión es que se fue demasiado rápido y, en algunos casos, demasiado lejos.

Tan cierto es eso como que Gijón debe avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible, tal y como fijan las obligaciones fijadas desde Bruselas. El Plan de Movilidad, pendiente de aprobación definitiva, define un marco global que tampoco ha encontrado el necesario consenso. La red de carriles bus, el incremento de los carriles bici o las zonas de bajas emisiones serán pronto realidades a pie de calle. Y ya se han convertido en nuevos elementos de agitación social debido a la falta de diálogo político. O los partidos se sientan de verdad a hablar sobre esta ineludible transformación o los avances se conseguirán a trompicones. O ni siquiera se conseguirán.