El encuentro se produjo el pasado jueves en un domicilio ovetense, al más alto nivel y hubo café con pastas, aunque lo amargo pesó más que lo dulce. El PP ofreció a Foro que Adrián Pumares, su candidato al Principado, ocupara el sexto puesto en la circunscripción central de una lista única, renunciado a su marca y comprometiéndose a la disciplina de voto. Y elaborar en Gijón una plancha cremallera (un miembro de cada partido en orden alternativo), encabezada por Carmen Moriyón y con Ángela Pumariega detrás para que, en caso de triunfo, ambas se repartieran la Alcaldía en sendos periodos de dos años. No hubo acuerdo, se pusieron sobre la mesa otros nombres a modo de presión y las relaciones quedaron tocadas, aunque la candidata popular en Gijón no lo sepa o aparente no saberlo.