Fracción resto de voluntad

He observado en varias ocasiones al final del día, a una mujer saliendo de una frutería en Gijón, cargada de basura para depositarla en un único contenedor, el de fracción resto. Lo particular del caso es que se trata fundamentalmente de embalajes de cartón, papeles, cajas y mallas de plástico, es decir, residuos que deberían tener como destino otros contenedores que sistemáticamente ella ignora aunque estén colocados en línea con el único que usa.

Imagino que otras personas la han visto y les debe resultar igualmente chocante esta insumisión terca al abecé de la gestión de residuos. Cambiamos de siglo con la lección sabida en cuanto a separación de cartón, plástico y vidrio. Llegaron después los puntos limpios para abrir el espectro de la recogida selectiva. En lo que ahora nos afanamos es en afinar la línea divisoria entre el residuo orgánico y el que, sin posibilidad de rescate, ha de ir a la fracción resto. Ajena a todo, cada atardecer esta mujer vuelve a la casilla de salida de la concienciación ciudadana. Entiendo que por pura economía de tiempo y movimientos.

He sentido serias tentaciones de interpelarla cuando la he pillado en falta. Quisiera preguntarle por qué lo hace, señalarle a dos metros, a cuatro, los contenedores que realmente ha de usar para lo que lleva en las manos. Pero me frena esa contención aprendida para eludir el conflicto, tal vez porque hay algo de descaro en su actitud subversiva y temo una reacción que me suponga una de esas heridas emocionales que conozco bien.

Trato de componer mentalmente la historia personal que hay detrás de este desdén diario al impacto de las basuras en el planeta. Imagino que ella es una trabajadora de salario ínfimo, imposible de estirar para llegar dignamente a fin de mes. A la que la subida salvaje de precios ha colocado aún más en los márgenes. Desde ellos, la fruta que vende es un artículo de lujo. Quizás tenga hijos que la esperan en casa para la cena, la lección, la mochila de mañana. Y esos segundos arañados a cada tarea la acercan más a la otra jornada pendiente.

Cuando lo que urge es la supervivencia, todo lo demás se desdibuja. Tal vez esas pequeñas rebeldías sean una imperdonable, sí, pero minúscula vía de escape a la frustración. Un petardo en el cemento armado del sistema desde una mínima fracción resto de voluntad.

Quiero decirle que la comprendo si todo es como imagino. Es tan humano. Pero también pedirle que deje de hacerlo. Que renuncie a ese gesto insignificante a la contra, una oportunidad diaria perdida para hacer, a sus ojos, a los nuestros, más habitable nuestro pequeño mundo.