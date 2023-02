Innecesaria votación

El PSOE ha demostrado contar con mecanismos democráticos con los que se podrá estar o no de acuerdo, pero que se aplican y funcionan, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los partidos. Pero con la asamblea celebrada el pasado viernes también ha quedado patente que algunos de estos procedimientos son absurdos o, cuando menos, innecesarios. Es difícil explicarle al militante, en particular, y al ciudadano, en general, que una votación para ordenar los puestos de la lista electoral (de la que se quedó al margen la "número dos" por decisión regional) no sirve absolutamente para nada, amparándose en su categoría de "no vinculante". Así desnaturalizada, no pasa de ser un certamen de popularidad que, en el peor de los casos, estimula celos y recelos.