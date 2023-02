Parafraseando al viejo Marx, un fantasma educativo recorre Asturias, el de la educación diferenciada, que según toda la normativa educativa de la ONU y UNESCO, es perfectamente legal y conforme a derecho. Los enemigos de la educación diferenciada recurren a los sofismas de la ideología de género, que aplican a todo realidad educativa y cultural, sea la que sea, según el tópico marxista de la lucha de clases aplicada a los sexos.

En la educación de los hijos los últimos responsables son los padres, no los gobiernos de turno, ni los partidos políticos radicales. Como ordena expresamente la Constitución Española cuando reconoce que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. En un estudio riguroso y muy fundamentado de la Agencia Ejecutiva de la Comisión Europea en el ámbito de la Educación, se reconoce que la educación diferenciada proporciona a las chicas y chicos más libertad para elegir materias no asociadas a su sexo; ofrece más espacio a las chicas, contribuye aumentar la autoestima y fomenta el esfuerzo en los chicos para no tener que preocuparse por su imagen como estudiantes.

La educación diferenciada rompe con un tópico mantenido sin más fundamento que los prejuicios, al considerar que las carreras de letras son para las chicas y las de ciencias para los chicos; además mejora el acceso de las chicas a estudios científicos técnicos; precisamente los estereotipos de género, son los que más han provocado la ausencia en las aulas de las chicas para aspirar a las profesiones de éxito. Algunos gobiernos, como el alemán animan a las jóvenes estudiantes a elegir titulaciones del ámbito de las matemáticas, informáticas, ciencias naturales y técnicas. Otros gobiernos están rompiendo prejuicios como que la enseñanza primaria e infantil son más propias de las chicas que de los chicos, animándolos para que también ellos tengan interés por esas enseñanzas. Asturias es una de las comunidades con más mujeres en I+D innovación.