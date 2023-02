Si no fuera porque estamos tratando de algo muy serio y que afecta a decenas de miles de asturianos y gente que viene a Asturias a disfrutar de nuestro Paraíso Natural, todo lo que ha rodeado a lo que ha venido a bautizarse como el "Fevemocho", sería para troncharse de risa. A estas alturas, creo que es inútil la enésima chapuza cometida en relación a las infraestructuras que afectan a nuestra región.

Más que risa, lo que produce es sonrojo el que los presidentes de las dos comunidades afectadas, el rey de las anchoas, Revilla y nuestro Barbón, un tanto en horas bajas desde que cada vez son menos sus posibilidades de lograr esa cartera con la que siempre ha soñado, pusieran el grito en el cielo ante semejante despropósito, exigiendo severas responsabilidades, esto es, que rodase alguna cabeza, y a la postre, las únicas que el omnipotente Sánchez ha ofrecido, son las de dos de bajo perfil. Y es que en un caso se trataba de un trabajador que ya estaba en proceso de jubilación y el otro tenía un traslado ya aprobado. Poco menos y despide a un par de maquinistas en prácticas.

Hace ya mucho tiempo y me mantengo en ello, que las siglas de FEVE iban camino de convertirse en el acrónimo de Ferrocarriles en Vías de Extinción. Y es que un servicio que podría ser fundamental para el desarrollo de nuestra región, unido a la puesta en marcha del tan anhelado AVE, que cada a noticia que surge acerca de sus plazos, va perdiendo plumas. Las malas lenguas hablan de unos problemas en los túneles que aún no saben cómo resolver, sino es sacando el agua que en algunas zonas se acumula con calderos. ¿Quién sabe? Todo es posible en esta Asturias corre el riesgo de convertirse en una parte de esa España vaciada. Llegados a este punto, y como cualquiera con dos dedos (incluso uno y medio) de frente, el Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo afirma que "un despropósito como este nos genera muchas dudas" y es de la opinión de que ha habido "algo más que falta de diligencia". Con todo mi respeto y sin ánimo de ofender, las dudas que a mí personalmente me genera todo esto son al contrario poco: estamos en manos de una panda de ineptos chupópteros que día a día hacen bueno el archiconocido Principio de Peter y del que este Gobierno, tanto a nivel local, regional como nacional, ha hecho de él su marca de identidad. Normal la desconfianza que hay entre las partes implicadas.

Pero en una cosa tiene razón el señor Consejero: al paso que vamos, antes que los trenes, vamos a necesitar volver a las viejas diligencias que se usaban en el Western para que puedan atravesar los túneles. Y estoy por apostar que irían hasta más rápido.

