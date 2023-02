Las ventajas de ser de derechas

Ser de derechas tiene ventajas. Puedes rescatar las Cajas de Ahorro que arruinaste con otros durante el bipartidismo, quedarte con lo malo y decir que es un préstamo que no costará nada al contribuyente que acabará pagando todo, además de fundirte la hucha de las pensiones, y venderlo como milagro económico. Puedes decir cualquier barrabasada sabiendo que tus medios amigos te la aplaudirán. Puedes tener doce de catorce miembros del gobierno imputados, puedes pertenecer a un partido condenado por corrupción. Puedes decir que el aborto es un derecho o una vergüenza, según convenga en función de a quién te diriges. Dar cifras falsas sobre economía, predecir una bancarrota que no llega, ir a Europa a contar películas que ni tu propio grupo escucha. Puedes recorrer medio mundo para dar una rueda de prensa a tu televisión y a tu diario amigo contando tus proezas en los países que visitas para traer inversiones sin que nadie cuestione que inversiones has traído ni cuánto cuestan estos viajes.

Puedes dar becas a quienes no le alcanzan cien mil euros anuales de ingresos, promocionar la tauromaquia desde la infancia, decir que la libertad es tomar una caña en una terraza, contestar a las preguntas que te haga la oposición diciendo "La curva es exactamente el reflejo de su boca mustia" o "Que te vote Txapote" frase de un energúmeno que indignó a la hermana de una de sus víctimas, concejal del Partido Popular del que muchos tendrían que aprender, o simplemente "Hasta luego, da igual, paso". O hundir la sanidad pública y calificar de política la manifestación en su defensa y culpar al gobierno de Sánchez de sus problemas, como en su día le echaron la culpa a Iglesias de los muertos de las residencias, en su día y hoy, porque hace poco, Margallo, volvió a hacerlo en una emisora de radio. O ser candidata a la alcaldía de Marbella y abrazarte con tus líderes autonómico y nacional entre los vítores de la multitud pese a tener documentado un bagaje de irregularidades y corruptelas que dejan a Cachuli en mantillas. Puedes utilizar las fuerzas de seguridad del estado, para fabricar pruebas que hundan a un partido rival y llamarlo policía patriótica. Puedes quedar con el culo al aire cuando salen a la luz los audios de la maquinación con un periodista estrella sin que la cosa vaya a más y el periodista siga diciendo "más periodismo" y dando de mamar a mentirosos, o recibir dinero de un grupo terrorista iraní para tus campañas y conseguir que el malo sea un partido que no ha recibido ni un duro por esa vía. Si eres de derechas y te dedicas a la política, puedes hacer lo que quieras, tienes patente de corso siempre que no muerdas la mano que te da de comer, o que estorbes a otro más ambicioso y más ladino que tu. Hace un año, un periódico decía: "El caso niñera es el último hito de un acoso mediático-jurídico a la formación morada que comenzó en 2014. Hay 25 querellas archivadas y otras en vía de serlo tras un proceso de desgaste a los dirigentes mientras se llevaba a cabo la instrucción". Ya no es el último, ya has más y seguirán creciendo. Nunca sabremos el papel que Podemos hubiera jugado en la política española si lo hubiera hecho en igualdad de condiciones que el resto. Sabemos lo que ha conseguido pese a todas las zancadillas y cortinas de humo allí donde ha podido actuar. Echemos cuentas.