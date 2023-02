En marzo de 1901 fue muy duro con el cura de San Pedro el concejal Nicanor Alonso Maceda: miembro de la primera directiva del Ateneo Obrero de Gijón veinte años antes. Seguimos la cosa por "El Noroeste". El asunto era que quería echar al párroco de la casa rectoral. "Esos padres sin familia", dijo el concejal en sede municipal, "consiguen todo lo que quieren de nuestro Ayuntamiento, lo mejor es demoler la casa por cuenta del Ayuntamiento, y si el párroco quiere tener el cielo en la tierra que pague con su dinero los lujos que desee". Un informe del síndico municipal aclaraba que la casa se había levantado por suscripción popular muchos años antes y que en ese 1901 estaba en muy malas condiciones. Al mes siguiente leemos en el mismo diario: "El jesuitismo es el enemigo cierto de la libertad de la villa. Conocido es el mal: trabajemos todos para que desaparezca".

El asunto se arregló porque poco más de dos años después, el 27 de octubre de 1903, el párroco de San Pedro, Ramón Piquero González, presentaba "el magnífico edificio de nueva planta de la casa rectoral, al lado de la iglesia y sobre los terrenos que ocupó la antigua necrópolis de Gijón".

El anticlericalismo en Gijón siempre fue manifiesto, pero se incrementó mucho en la década de 1930. No fueron raras en Gijón las protestas ante procesiones religiosas. Por ejemplo, no quitarse la gorra ante el paso del Santísmo en la procesión del Corpus, o convocando en La Guía unas concurridas "romerías anticlericales" con discursos contra curas y monjas. En las décadas de 1920 y 1930 algunas parejas gijonesas manifestaban su irreligiosidad casándose civilmente y poniendo a sus hijos e hijas nombres fuera del santoral católico, como Libertad, Germinal, Amor, Aurora, Violeta, Acracio, Electra, Democracia, Liberto… Una de las cosas más curiosas en cuanto a los nombres de niños la vemos en el diario "El Noroeste", del 5 de noviembre de 1930, y no en Gijón. En Sotrondio ese día ponen a un niño el nombre de Vladimiro Stalin.