Y todos contentos

Cuando yo dije que las mujeres al poder, es por algo. Nuestra inteligencia emocional, que es muy muy superior a la de los hombres nos hace ser lo suficientemente sensatas como para, cuando no sabemos de algo, pedir ayuda. Vamos, lo que hacemos la mayoría (al menos yo) cuando tenemos que situarnos en un mapa. Lo visoespacial no es nuestro fuerte y por eso recurrimos a "expertos".

En este caso, sí hay mujeres que "saben" de planos porque son arquitectas, y de ellas se ha rodeado la futura alcaldesa para hacer, ¡por fin! un plan realista, moderno y de sentido común, no como otras, para el paseo del muro. Algo que ya habíamos pensado, estoy segura, el 90% de los gijoneses… Bueno, el otro 10% ya saben a quién pertenece. A aquellos que, con tal de salirse con la suya, se saltan sentencias, arman un pitoste espeluznante porque la justicia les obliga, y hacen dos minicarriles con tortuosas curvas para los ciclistas, y una zona de paseo a la derecha de uno de los minicarriles para coches, en la que aquellos que corren, pasean, etc., se tragan todos los humos de los automóviles que circulan. ¿Dinero para soterrar? Uy, seguro seguro que se puede conseguir, igualito que nuestra ministra favorita, la del sí, no, trans, etc, ha conseguido un presupuesto que gasta en publicidad más que el resto de ministerios (sí, Educación, Sanidad) y solo superado por el de Economía. Y digo yo que, con un presupuesto de 370 millones, ¿qué son 64 millones de nada, para que todos estemos contentos? La gente pasea, 500 plazas para que puedan aparcar para ir a la playa, los ciclistas sin peligro de muerte, y los que ya no podemos ir en bici, tranquilamente en coche. Así que todos contentos, ¿o no?