El deterioro de las formas en la convivencia actual

Mi querido amigo:

Tienes razón en cuanto me indicas sobre la evolución del comportamiento de las personas en la sociedad actual, donde prevalece el individualismo que da paso al egocentrismo, estableciendo el orden en sus objetivos, tanto a nivel personal, como en colectivos organizados para conseguir sus propios deseos, sin tener en cuenta las circunstancias que debieran considerarse como prioritarias y en las que no debieran faltar los comportamientos éticos ni el respeto a los seres humanos. Por el contrario, vemos como se hacen valer los insultos, descalificaciones y sobre todo el desprecio a las personas que no coinciden en su forma de ser o pensar.

Vemos como esta nueva forma de vida social, afecta tanto a actitudes como a aptitudes en la convivencia, llegando a deteriorar las virtudes de la familia tradicional, y por supuesto en la interrelación social.

Sin duda alguna, se precisa trasladar a los responsables de llevar el timón de la sociedad con sus formas y aplicación de normas, que sean capaces de valorar y hacer valer la moral y la ética, para lo cual, deben priorizar y concentrar el esfuerzo en deshacer la endogamia, ampliando el destino de sus esfuerzos en respetar y hacer respetar a las personas en el ámbito de convivencia marcada por el aprecio al ser humano.

Urge desterrar los privilegios exagerados a quienes pertenecer a su exclusivo círculo de poder y afines.

La información a la ciudadanía, a pesar de la gran cantidad que se produce en la actualidad y se traslada a través de los múltiples medios de comunicación, precisa la orientación del control a su veracidad, eliminando la dependencia del poder establecido que puede llegar a distorsionar "la verdad", para transformarla en "su verdad".

La educación y enseñanza, no puede ni debe ser dependiente del poder decisorio de mando, pues con ello, solo se consigue influir para sus propios fines, obviando el futuro de los estudiantes con la limitación de la libertad de pensamiento.

Debe establecerse la seguridad jurídica en las normas que se dictan, que permitan la libertad de quienes crean empleo y riqueza, sin la espada de Damocles amenazando con cambios ocurrentes de quien gobierna en cada momento, impidiendo con ello una planificación exhaustiva en su proyecto de inversión.

Es necesario eliminar la inquietud en la unidad del Estado, de tal forma que todos los ciudadanos confíen en su seguridad y bienestar sin miedo a intrigas bélicas y o de agresión a la convivencia y desigualdad entre comunidades autonómicas.

El bienestar social y económico, no llega a los ciudadanos a través del odio al empresario que mantiene empleo, sino todo lo contrario, es necesario el reconocimiento para que abran el abanico de oportunidades y creación de riqueza que permita el trabajo y con ello el bienestar de las personas, sin tener que recurrir a la dependencia social.

Finalmente, mi querido amigo, no puedo dejar de mencionar el cambio necesario y urgente en el ejemplo de quienes públicamente debieran comportarse con la educación, elegancia, respeto, dignidad y ética, especialmente cuando en círculos y medios de comunicación se expresan, incluyendo el propio parlamento, cuyas intervenciones a veces llegan a repeler su visión y escucha.

Una sugerencia a quienes tienen el poder, para evitar el contagio que ser observa del mal ejemplo, podía llevarse al parlamento, incluso al Consejo de Ministros para crear un Decreto de Ley (de los que abundan en esta legislatura) para que, al menos en los órganos parlamentarios, se exija el respeto en el lenguaje y trato respetuoso a los contrincantes. Con ello, el ejemplo pudiera dar un pequeño resultado y corrección en el comportamiento de las personas en nuestra sociedad.