Obras son amores

Decía el exministro Fernández de la Mora que la tecnocracia eficaz se define por el "estado de obras", no en el sentido de planearlas, sino en el de realizarlas. Puedo plantear una escalera para subir a la luna con cohetes en las botas dentro de un tubo de cristal de 350.000 kilómetros con oxígeno, pero sin medios técnicos y sobre todo económicos para financiar la construcción y mantenimiento solo es un garabato de colorines. Lo mismo pasa con los entrenadores de fútbol, llamarles técnicos no implica lo hagan bien, unos ganan muchos partidos y otros pocos. El Sporting se acerca a tercera división. Necesita un entrenador para impulsar a los jugadores a chutar, como Ancelotti a Vinicius o Xavi a Pedri, no solo para insistir que jueguen más juntos atrás.

Vamos con el muro de las lamentaciones, en san Lorenzo. Proponer soterrar carriles para ganar espacios peatonales (ya hay muchos) y ciclistas y áreas verdes, en principio es una buena idea, siempre que queden dos carriles de servicio en superficie, uno de ida y otro de vuelta, al menos para furgonetas de reparto y emergencias (ambulancias, bomberos, policía). Sucede que lo presentan en pre-campaña municipal desde un partido que ya ha gobernado ocho años la ciudad, en los cuales ni procuró tal soterramiento ni el necesario arreglo del arenal de la playa, aún más escaso tras la ampliación exterior del puerto del Musel; la imagen en altamar de la playa convertida en malecón es patética, parece La Habana, incluidos comercios cerrados, y no una ciudad turística española. Si la alcaldesa sectaria y su concejal comunista están en una cruzada para eliminar coches y aparcamientos aquí y allá, puede no ser por razones técnicas ni ecológicas, de reducir la contaminación y mejorar la movilidad con una población anciana creciente, sino ideológicas. Boicoteando los coches y autobuses, las viviendas en el "solarón" y Naval Gijón, los comercios y el turismo, acaso crean el año próximo se va a arruinar la economía, y al siguiente va a colapsar el capitalismo y triunfar el socialismo; no es cuestión de vehículos poco contaminantes, sino que no haya vehículos, por lo cual también se opondrán al tráfico soterrado. Pero el asunto de fondo es cuánto cuesta la obra y cómo se paga. Llevan 20 años cambiando de sitio la estación intermodal, proyectan 400 metros más aquí, 400 metros más allá, para no tener que presupuestarla.