Combate a tres

No sé a ustedes pero a mí me despierta cada vez mayor interés lo que suceda de aquí al próximo 28 de mayo en Gijón. Conforme se han ido desgranando las candidaturas a las elecciones municipales, la impresión es que está escrito lo justo, las quinielas son arriesgadas y las sorpresas, posibles. Pero, sobre todo, el perfil de las y los aspirantes a la alcaldía es quizás, individualmente y en su conjunto, el más heterodoxo de las convocatorias vividas. Hay partida.

Si hubiéramos de analizarles uno a una con mentalidad de bipartidismo, Luis Manuel Flórez (PSOE) y Ángela Pumariega (PP) son dos fuerzas desiguales. Es cierto que Floro llega a la política sorpresivamente, como independiente, desde la acción social, pero tiene el peso específico de su reputación adquirida en un campo sensible y reconocible para la ciudadanía. Aunque también cabe preguntarse si su inexperiencia política y en la gestión pública le restará capacidad para generar los cambios esperados en nuestra ciudad.

Pumariega ya se sienta en el salón de plenos municipal, es portavoz de su grupo. Fue flamante olímpica cuya reconversión a la política está hecha y es pasado, aunque sigue bebiendo de las glorias deportivas como tarjeta de visita. Tal vez porque ser oposición no permite apuntarse realizaciones, sólo promesas de cambio. Pero quizás también porque aún le falta capacidad de arrastre de candidata, ese empaque que aspiraba a ofrecer Pablo González y no pudo ser.

Pero las quinielas ya no están, al menos en Gijón, focalizadas en ellos dos, por más que ambos tengan la garantía del muy respetable volumen de votos leales a sus respectivas siglas. El sugerente factor sorpresa de nuestra próxima cita a las urnas es Carmen Moriyón (Foro), la candidata que aspira a ser la alcaldesa que fue. O quizás su propia versión mejorada.

Ella ya era, en su momento, una candidata singular, que dejaba el quirófano por la presidencia de la corporación gijonesa. A ella llegó seguramente si creérselo del todo, y le debió tocar sufrir y perder inocencias. Aunque no menos que en la gestión de su partido, Foro, tan tortuosa que se la dio por amortizada varias veces. Pero hela aquí, plantando batalla. Con el as de lo que fue. De lo que hizo. Y lo que no.

Interesante combate. A dos, entre candidatas conservadoras que eventualmente podrán después apoyarse. A tres, entre quienes tienen posibilidades reales de tocar poder municipal. Los demás aspiran a ser el apoyo necesario de quien corresponda. Javier Suárez (IU) y Olaya Suárez (Podemos) jóvenes y pragmáticos. Lo segundo es muy de agradecer en la izquierda, esa eterna familia peleada. De Ciudadanos y Vox esperamos noticias.

Lo dicho, está vez será entretenido. Y trascendental. Nos jugamos mucho.