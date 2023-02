En 2015, a propósito de un suicidio en Gijón, mi admiradísimo Pérez Reverte (a quien por cierto tuve en una sala del aeropuerto a mi lado, pero no me atreví a decirle todo lo que me hubiera apetecido) escribió un artículo cuyo título era "Esas jóvenes hijas de puta". Como él es académico de la lengua, puede hasta escribir tacos y no hay nadie que los escriba mejor. Pues yo, qué quieren, le voy a imitar, porque me lo pide el cuerpo y la ocasión lo merece. Esos jóvenes hijos de puta lo han vuelto a hacer. Y no crean que es esporádico. De todos los suicidios de menores, el bullying, especialmente en las redes (ciberbullying), es posiblemente uno de los factores de riesgo más claros. Lo vemos diariamente en la clínica. El daño moral, si no es mortal, es también en ocasiones irreparable. Las gemelas de Barcelona son solo un ejemplo de lo que está pasando en nuestros niños (sí, niños de 9 años que no quieren seguir) y adolescentes, porque hay muchos otros que lo intentan y no lo consiguen. El caso de Barcelona tenía que ver con mil cosas: eran extranjeras, no hablaban catalán y una de ellas decía que quería ser niño, algo que también se está convirtiendo en una pandemia por los desvaríos de ese ministerio de Igualdad que está machacando a nuestros hijos. Aun así, vistiera de niño o quisiera llamarse Iván, el acoso la ha matado. Y tienen nombre y apellidos esos jóvenes hijos de puta. Pero les aseguro que no les va a pasar nada. Nadie va a reconocer nada, y mucho menos los colegios, especialmente un colegio que obliga a sus alumnos a hablar en catalán. Cuando yo era pequeña e iba al colegio, también había bullying. No se llamaba así, ni sabíamos que existía como tal. Pero mi madre, mis padres siempre me dijeron que me pusiera del lado del débil, que no consintiera las injusticias, y recuerdo el ataque a una de mis amigas, de una chica que me doblaba en altura y cómo en el coche del colegio me tiré a ella porque yo ya no podía más. Acabamos fatal evidentemente, pero yo sabía que aquello estaba destruyendo a mi compañera. Siempre he transmitido lo mismo a mis hijos, defender a quienes estén solos, a quienes son marginados o atacados, ponerse de su lado, y decirlo, contárselo a alguien. He dado muchas charlas sobre esto en muchos centros escolares. Pero el bullying hoy no está tan de moda, y sin embargo puedo afirmar que está más presente que nunca, más horrible porque no es solo en el cole, lo tienes en cada pantalla de tu vida, esas que han estado más que presentes desde la pandemia. Pero los centros como el de las gemelas lo niegan, es mucho más fácil que aplicar un protocolo que no ha servido nunca para nada. Se necesita un plan nacional, charlas, cursos, talleres. Se necesita educar a esos jóvenes hijos de puta ya que en su casa no saben hacerlo. Decirles que sus palabras, sus miradas, sus risas, matan. Y a veces, muchas veces, ellos se dan cuenta. Si movemos la conciencia de un solo acosador, merecería la pena. Ahora es tarde para esa niña. Pero de verdad, hay muchas, muchas más.