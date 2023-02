Pólvora del rey

Tras la publicación de la noticia del dictado de la resolución judicial que anula la ordenanza de movilidad, al día siguiente me levanto con el titular de LA NUEVA ESPAÑA que reza: "El Ayuntamiento recurrirá la sentencia que tumba la ordenanza de movilidad". A estas alturas, y tras la colección de dislates que ha ido cosechando el todavía equipo de gobierno, dicha rúbrica no debiera invitar a la sorpresa, pero lo cierto es que la misma se torna estupefacción cuando se analiza la motivación esgrimida para alcanzar dicha posición procesal.

Resulta que, como la resolución no impone las costas del proceso al Consistorio por entender que las posiciones jurídicas de las partes eran –apriorísticamente– sostenibles, pues lo que se impone es un nuevo recurso, esta vez ante el Tribunal Supremo.

Miren: amén de que esa mención constituye un lugar común en multitud de resoluciones judiciales, una suerte de cláusula de estilo para no penalizar en demasía al litigante que no ha visto prosperar su postura, lo cierto es que verter dicho argumento para justificar su recurrente contumacia es tanto como hacer comulgar a la ciudadanía con ruedas de molino. Ruego no se mal interprete la dirección de la crítica y el máximo respeto que me merecen los servicios jurídicos municipales, de cuya competencia y profesionalidad no albergo la más mínima duda, pero su actuación la preside la obediencia debida y, a menudo, quienes a esto nos dedicamos tenemos la obligación profesional de vestir el muñeco de los caprichos ajenos.

El plazo para interponer el recurso es de treinta días hábiles (lo que nos sitúa a las puertas del mes de abril), el Alto Tribunal viene tardando en "admitir" este tipo de recursos no menos de un año (y, de admitirlo –perspectiva más que dudosa, cuando no residual– tardaría otro tanto en "resolverlo"), mientras que los comicios se hallan previstos para el mes de mayo próximo. En este escenario, considero una tremenda irresponsabilidad (política antes que jurídica), cuando no una absoluta temeridad, el solo hecho de que la decisión de continuar con el litigio se adopte de manera unilateral por parte de un equipo de gobierno cuya fecha de caducidad ya está anotada en el calendario. Y es que, triunfen o no en tales comicios las siglas a las que sus miembros pertenecen, la decisión del gobierno que suceda al actual bien puede ser (en algún caso con total seguridad por ya haber sido anunciado) la de apartarse de dicho recurso, y la ambigüedad al respecto mostrada por los elegibles ya elegidos del PSOE viene a constatar la tan archiconocida como intolerable ausencia de sintonía entre la Casa del Pueblo y quienes apuran sus días de mandato. Nunca parece tarde para seguir haciendo barbaridades y matando mueren muchos agonizantes.

El recurso a interponer se trata de un pliego sumamente técnico y en el que resulta obligado poner de manifiesto la presencia de errores jurídicos, así como el denominado interés casacional, harto complejo acreditar.

La prosperabilidad de tales recursos no es, pues, ni mucho menos sencilla, antes al contrario, así que dejen de disparar con "pólvora del rey" y permitan que adquiera firmeza el fallo, pues si como ustedes afirman el mismo se sostiene en un déficit técnico (memoria económica correcta), bastará con hacer las cosas bien en futuras ocasiones.

En el peor de los casos, debatan cuando menos el asunto en el seno de su formación política y los llamados a sucederles, en gobierno u oposición, tengan a bien romper un silencio cada vez más elocuente respecto del juicio que merece la actuación de sus predecesores. Oportunidad esta, la del silencio, que no debió empero desaprovechar el representante de Ciudadanos, quien parece haber olvidado el sentido de su voto en cuanto al particular.

Lo del corta y pega del PP desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, ya –si eso– otro día, pero los laureles y las preseas se reparten en el "Foro" adecuado, que no en burdas réplicas.