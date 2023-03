Se está extendiendo la idea de un modelo de ciudad que debe implantarse (¿y por qué imponerlo?) según el cual, con la excusa por supuesto de ser por nuestro propio bien y para salvar el planeta (¿de la enorme contaminación de la dictadura China comunista?), las autoridades tienen que adoptar medidas para ir constituyendo una ciudad de 15 minutos. ¿Qué significa esto? Pues, básicamente, vivir en una ciudad en la que todos los ciudadanos no requieran más de un cuarto de hora, andando o en bicicleta, para tener acceso a todas sus necesidades y servicios básicos. ¿Seguro que la gran mayoría de los habitantes de Madrid, Barcelona o cualquier otra capital regional van a poder tener el trabajo a 15 minutos de su piso con los precios actuales? ¿Los ancianos, cada vez más por el aumento de la esperanza de vida, podrán ir en bicicleta a todos los sitios?

A esta gente se le llena la boca con la palabra plan. Se creen muy listos y progresistas por regular la vida de los demás, salvo el pequeño detalle que no han planificado las vidas ajenas razonando a partir de las necesidades y deseos de los otros, sino al revés: primero planifican sus ocurrencias y sofismas, y después mediante el adoctrinamiento y la propaganda la ciudadanía se tiene que adaptar a su idealismo inventado. Los burócratas deciden que hacia 2030 sería magnífico que no tuvieras piso en propiedad sino compartido (¿y por qué?), que no tuvieras coche, ni comieras carne, ni pudieras matar a una rata en tu casa, tienes que abortar, boicotear las industrias, los comercios y todo lo que huela a crecimiento económico, que es tóxico; es mejor el empobrecimiento y los subsidios del voto cautivo para que se perpetúe su clan en el poder totalitario.

Esto más que al progreso recuerda al Paleolítico, edad de la piedra golpeada en la Prehistoria. Vivían en cuevas, es de suponer colectivas, no propiedad cada habitáculo de cada familia. Probablemente las podían recorrer en 15 minutos andando. Estaban en taparrabos y tenían que competir con los osos, jabalíes, lobos… No gastaban en electricidad, calefacción, ni agua corriente, La mala suerte que se morían a los 20 o 30 años por el ataque de alguna fiera, alguna epidemia o hambruna. Los Neandertales se extinguieron con la glaciación wurmiense (y Greta no podía enriquecerse con el libro «Nuestra casa está ardiendo»). Volviendo a ello estaremos en una historia circular.