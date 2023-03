Ruido a falta de argumentos

Feijóo no cumplirá la ley trans, seguirá siendo padre y no progenitor no gestante. Lo dice para hacer ruido, no tiene argumentos para justificar el rechazo de su partido a la ley. Es lo mismo que los suyos hicieron con todas las leyes sociales que supusieron avances tan importantes como el divorcio, el aborto, el matrimonio homosexual o la eutanasia, presentar como obligaciones, lo que son derechos que puedes ejercer o no. Derechos que por cierto ejercieron sin reparo, lo que celebramos, después de haberse opuesto a ellos. Lo de progenitor, gestante o no, es un derecho, una opción que beneficia a las personas trans, Feijóo seguirá siendo padre y su mujer madre, igual que quien esto escribe o quienes puedan leerlo.

Utilizan ríos de tinta y grandes titulares para decir, refiriéndose a la nueva ley de protección animal, que si matas a una rata en tu casa vas a la cárcel, o si vas al trabajo y dejas a tu mascota en casa también, dicen barbaridades que dan vergüenza ajena, pero saben que el ruido engendra ruido y que estas barbaridades se multiplican. Si tienes un perro, puedes dejarlo solo durante un día, si es un gato, hasta tres días. Dudo que, aún sin ley, superes estos plazos. Y puedes matar una rata en tu casa, la ley habla de vertebrados, pero no considera delito el control de plagas, en realidad, en estos y otros casos, la ley simplemente endurece las penas ya existentes. Tampoco tendrá que volver nadie a la escuela para hacer un curso si quiere tener un perro, la idea es que sea sencillo y online. Pero la ley es una oportunidad de tergiversar haciendo ruido, en este caso estruendo, y no se puede desperdiciar. Hacen un uso torticero de la ley del solo sí es sí limitándola a las discutibles rebajas de condenas, que en todo caso son circunstanciales, sin explicar que se producen por la unificación de abuso y agresión en un único delito, lo que conlleva una graduación de las penas cuyo carácter retroactivo depende en muchos casos de quien las revise. Ignoran el resto de las ventajas que para la protección integral de la mujer supone la nueva ley, cuyo epicentro es el consentimiento, sin que importe si llevaba falda corta, tomó una copa de más, o iba sola por la calle, ni tener que explicar si abrió las piernas, y considera agravante en caso de la pareja la sumisión química. También recoge la ley que la víctima puede pedir una indemnización en cualquier momento de la causa, aunque en principio hubiera renunciado a ella, o que tendrá derecho a seis meses de paro en caso de precariedad, o acceso preferente a una vivienda pública, o que las víctimas de acoso callejero podrán denunciarlo como delito leve. Eso no interesa, son ventajas, son derechos, lo que interesa es el ruido que tape sus vergüenzas. Pide Feijóo a Sánchez que deje de legislar para si y legisle para la gente de bien. La subida del salario mínimo, el incremento de las pensiones en función del IPC, la reforma laboral, la anulación del despido por enfermedad, el tope del gas, el impuesto a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas, la Ley de Memoria Democrática, el tope a los alquileres o el Pacto de Estado contra la violencia de género, entre muchas otras medidas benefician a una inmensa mayoría de ciudadanos. ¿Somos todos gente de mal? Haga política Feijóo y déjese de ruidos que tapen sus vergüenzas y las de los suyos, ¿O no le dejan sus patrocinadores?