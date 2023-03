Pam, en serio, tienes que hacértelo mirar. Te lo dice una profesional de esto. Es que no hay más que verte y oírte para saber que algo te pasa. Algo pero que muy muy grave. Lo que pasa es que lo tuyo no está aún en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, porque debes de ser un caso único. A ti y a tu jefa os pasa algo muy pero que muy grave. Cada vez que hablas, sube el pan. De verdad, no te quedaste contenta con carcajearte de los violadores y pederastas que salían de la cárcel, además salían porque las juezas eran machistas. "Los violadores se van en oleadas a la calle", te carcajearse y mira tú por dónde, gracias a ti y a tu lumbrera jefa, ya llevamos 721 rebajas de condena y al menos 74 excarcelaciones. Vamos, como para celebrarlo el día 8, ¿verdad?, qué forma más maravillosa de defender a la mujer.

Pero la última perla no tiene desperdicio. No entiendes, vida mía, por qué las mujeres prefieren la penetración a la masturbación, porque tachas aquella de patriarcado, o sea que el coito de toda la vida, lo que la naturaleza, Dios o quien tú quieras dejó clarito, para que la especie se reprodujera y perdurara. Está más que claro que tú vives en un mundo en el que te encantaría que no hubiera hombres, pero es que, ¿sabes?, esa intimidad sexual, esa educación sexual que no hacéis más que inculcar a nuestros niños, querida, los está volviendo locos. Y esa intromisión desde el estado de los principios que corresponden a cada uno, es más que propio de las dictaduras de las que provienes. Dentro de poco, supongo, nos dejarán tener solo un descendiente, pero eso sí, al revés que en China, mejor que sea niña, ¿no? Solo decirte, Pam que entre tú y tu jefa Irene Montero no juntáis un tercio del lóbulo frontal. Y el día 8 celébralo tú. La verdad es que yo ya no estoy para esas celebraciones con el mal que nos estáis haciendo a todas las mujeres, madres, hijas, abuelas y hermanas. No sé si me entiendes… No, qué tontería, tú qué vas a entender.