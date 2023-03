Igualitarismo

Semana agitada entre los casos de corrupción, la moción de censura Vox & Tamames, y la ley del solo sí es sí y el 8M feminista. A cualquier partido pueden salirle ovejas descarriadas, lo escandaloso si en vez de casos aislados son estructuras para jugar haciendo trampa, amparadas por el propio partido tan contundente para criticar las corruptelas en los otros partidos. El 8M de 2020 es de nefasto recuerdo; las feministas izquierdistas prefirieron las numerosas manifestaciones masivas para reiterar sus tópicos que prevenir la epidemia del covid. Es un contrasentido estar rebajando las penas a violadores y abusadores condenados, y presumir de defender a las mujeres por pintar unos bancos de violeta. En Europa liberal han sido presidentes del gobierno Margaret Thatcher, Ángela Merkel o Giorgia Meloni: ¿Y en naciones comunistas o islamistas?

En cuanto a Ramón Tamames, economista de prestigio y referencia, con 89 años no está para gobernar cuatro, solo para promover elecciones anticipándolas seis meses –un periodo ya corto–. Así pues, el objetivo de Vox parece más buscar resonancia ante las municipales y autonómicas, puesto que la gran mayoría de los medios de comunicación son panfletos del PP y sobre todo del PSOE. A Tamames más que el coincidir con Vox en censurar al Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, si consideran yerra mucho y grave, hay que criticarle haber sido dirigente del PCE cuando la URSS y el muro de Berlín, de un partido cuya ideología (aunque diluyéndose) era el marxismo-leninismo, y la dictadura del partido del proletariado revolucionario: ¿Qué igualdad y progreso?

Si el feminismo consistiera en la igualdad de oportunidades sería racional y necesario. En la medida en que pretenda imponer que lo distinto es igual, y resultados idénticos para méritos opuestos caerá en lo absurdo y grotesco. Cada persona tiene unas características, intereses y aptitudes diferentes. En los equipos de baloncesto no hay por qué imponer un 50% de jugadores bajos. En las películas no hay que imponer que un 50% de los galanes sean feos. Para la extinción de incendios y bombas de agua no hay por qué imponer un 50% de bomberos gordos, y por ahí seguido. ¿Por qué habría que imponer un 50% de mujeres peonas de albañil, y un 50% de hombres maestros de Primaria; alguien les impide optar a esos trabajos? La cuestión es ser útil y eficaz.