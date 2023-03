Vigilar y pagar impuestos

Las batidas organizadas por los vecinos de Castiello para ahuyentar a los cacos que cada dos por tres entran a robar en alguna casa de la parroquia son un grito impotente de quienes se sienten desamparados. Por eso, los dirigentes políticos, además de recordar que estos recorridos no son recomendables, deberían agilizar los trámites para instalar las 29 cámaras prometidas en la zona rural y evitar que ocurra como en otros lugares, donde el procedimiento se prolongó durante más de un año no por los plazos estipulados, sino por una vergonzosa falta de diligencia. Nadie en su sano juicio y que paga religiosamente sus impuestos sale a dar paseos en grupo por los alrededores de su vivienda si no siente temor de verdad. Ante casos así, lo mínimo es tener consideración hacia el damnificado.