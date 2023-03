Un reglamento innecesario

Ha sido una desagradable sorpresa. Pensé que la sensatez se imponía. Nada ha sucedido que haga necesario este reglamento. Esperaba que ese nuevo PSOE que emerge tuviera otra sensibilidad. Por otra parte, el reglamento no está muy de acuerdo con la Constitución. En diversas sentencias el Tribunal Constitucional habla que el art. 16, defiende la "cooperación" ("Los poderes públicos… mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica…"), no de “separación”. Por lo que el alto Tribunal lo interpreta como “laicidad positiva”, lo que excluye la negativa. No es casual el que ese reglamento, malcopiado de otro, sólo está vigente en otros dos ayuntamientos de toda España. Por otra parte, este laicismo es una nueva religión, excluyente de las demás, con sus ritos y ceremonias civiles. Así es considerado por expertos juristas y sociólogos: "El laicismo acaba siendo una confesión religiosa". "Nada hay más temible que el celo ‘sacerdotal’ de los incrédulos" dice el poeta A. Machado. Lo de las "ceremonias laicas" no es nuevo. Consulten la historia. Antes lo han intentado otros regímenes totalitarios de infeliz pasado.

Más que el contenido del reglamento, me indigna el gesto despectivo que manifiesta la alcaldesa y su séquito, poco elegante al final de su tiempo, a una institución como la Iglesia que a lo largo de la historia de esta ciudad ha contribuido siempre al bien de sus ciudadanos. Por citar ejemplos: desde el Hospital de Jove a las Escuelas de San Eutiquio. Me duele por el recuerdo de párrocos tan notables como José Luis Martínez, José Mª Bardales, Eduardo Gordón, Bonifacio Sánchez, Fernando Fueyo… y otros muchos que han puesto las parroquias siempre a disposición de las necesidades ciudadanas sin tener en cuenta nunca la adscripción religiosa, subrayo, ”sin tener en cuenta la adscripción religiosa”, sólo por ser personas. Me duele por las 52 parroquias donde celebran los gijoneses tantos acontecimientos de la vida, ofrecen la ayuda de Caritas, custodian sus tradiciones y tienen o han tenido pisos o residencias de ancianos. Me duele que una ciudad liberal y tolerante tenga un gobierno tan sectario. Ni en las torres del Kremlin quitaron las cruces. Me duele por los laicos que desde su fe han emprendido obras como el Proyecto Hombre, creación del sacerdote romano Mario Pecchi y que aquí impulsaron laicos de Acción Católica de Gijón. Me duele por la memoria de Jovellanos, extraordinario referente gijonés, maestro de políticos, ilustrado católico practicante, que celebró momentos importantes de su vida en su querida y defendida parroquia de San Pedro. Sólo me quedara esperar y desear que no salga a delante, o que la nueva corporación tenga una mejor consideración con quien siempre se ha volcado en el bien de la ciudad.