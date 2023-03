No, no es ciencia ficción. Simplemente vivimos en el mundo al revés, y ya no conozco esta España, que por otra parte ya no la conoce ni la madre que la parió. Auténtica distopía. No sólo nos tienen que decir cómo hacer las cosas, cómo comer, cómo dejar que los ratones nos coman enteritos, cómo disfrutar sexualmente, no, es que ahora quieren matarnos. Les cuento un sucedido. Estando en otra comunidad me da un ataque de alergia que casi muero, no podía más, estornudos, atasque total… Me acerco a una farmacia para pedir mi antihistamínico. Mi sorpresa es cuando me dice que le dé la receta. ¿Perdón? ¿Qué receta? Nada. No hubo manera humana. Bueno, me fui de allí, tonta de mí que no me entero, pensando que igual era algo raro de aquella comunidad, que aquello no podía ser cierto. Pero hete aquí que el sábado mi marido empieza a vomitar, tras haber tenido gastroenteritis mi hijo y mis nietas. La verdad es que es un dolor ver a alguien hacerlo hasta 10 veces. Yo buscando Primperán en mi botiquín que no encuentro. Ni corta ni perezosa, antes de dejar al padre de mis hijos con aquellos estertores, me visto y a las 11 de la noche me lanzo a la farmacia de guardia.

Por favor, ¿me da un antiemético, que mi marido está consumiéndose en vida? Y me dice, ¿la receta? Oiga, ¿qué receta? Acaba de empezar y ya lleva 10 veces. Pues sin receta no le puedo dar nada. Bueno, le contesto, pues uno suave, tipo Primperan, algo por lo menos. No. Solo puedo dar suero. ¿En serio? No me lo podía creer. Me creció una indignación que estuve en un tris de un parraque. Pero ¿cómo es posible? O sea, que ahora tengo que ir a urgencias con él para que me receten, ¿en serio? Miré derecha e izquierda, para ver dónde estaba la cámara oculta porque aquello tenía que ser una broma de mal gusto. A ver si lo entiendo, le dije, mientras las señoras de al lado aplaudían con las orejas. No podemos comprar un antihistamínico, ni un paracetamol de 1 gramo, ni un antiemético, pero las niñas de 16 años se pueden hormonar sin permiso paterno, pueden abortar y comprar la píldora del día después sin nada que demostrar y yo, una vieya de 66 años, ¿no puedo comprarme una medicación inofensiva que he tomado toda mi vida? Encima, tal cual está la atención primaria, que puedes tirarte toda la mañana a ver si te llama el médico, o esperar a que te cojan el teléfono, solo me queda irme a Urgencias a pasar la noche. Luego que si están sobrepasados. ¡Normal! No hay médicos, no, no los hay. Si se tienen que poner a recetar Primperan o un antihistamínico, no va a haber médicos jamás para poder atender a toda la población.

Pero por Dios, ¿qué es lo que está pasando? Afortunadamente tengo la solución: el contrabando de medicamentos, e ir acumulando un día en el médico todo tipo de recetas, de medicación normal que pueda necesitarse en un momento determinado. No, no es ciencia ficción. Es la vida que tenemos ahora, esa que precisamente, no nos deja ni vivir.