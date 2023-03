Otro perro entre tercetos de arte menor

El protagonista del cuento no eres tú, "Bilbo", aunque se te parece.

Daba el último paseo al perro a las doce de la noche como todos los viernes. Se agachó a recoger la cagada del can. A dos pasos, se movió la valla metálica que cerraba la entrada a los bajos en obras de un edificio en construcción. Salió una mujer menuda. Pasó a su lado y dijo hola con toda naturalidad. Detrás de la mujer menuda apareció un maromo de tez muy negra y sonrisa muy blanca, y muy ancha, que volvió a colocar la valla en su sitio. Terminó de coger la mierda del perro en una bolsa de plástico y continuó el paseo de todos los viernes a las doce de la noche.

De pronto se dio cuenta, hostia, si la mujer menuda era Almudena, la putita del instituto, la que le inició en los espasmos del sexo. A él y a otros tantos. Eso sí, a nadie que masturbara o se la chupara consintió jamás que le tocara un pelo o, mucho menos, una teta. Así era su personal y dadivosa forma de proceder en la aplicación de las artes masturbatorias y mamatorias. A trueque, a él, cuando le tocaba turno, le reclamaba versos.

Almudena frenó en seco, joder, si era Carlos, el poetastro del insti. Mandó a hacer gárgaras al tipo de piel de ébano y sonrisa de Profidén, y de autopista. Volvió sobre sus pasos hasta alcanzar a Carlos.

–Hola.

–Hola.

–Te conocí por la voz.

–Yo a ti, por la respiración.

–Cuánto tiempo.

–La intemerata de tiempo.

Esa situación, solo alterada por los inquietos rabotazos del perro, se tornó un tanto engorrosa. Almudena, ni corta ni perezosa, acercó una mano a la bragueta de Carlos.

–Ni lo intentes con el perro delante y la próstata sublevada.

–Bueno, tú verás, al chucho y a la glándula que les den dos tilas, no quitaré la mano de la bragueta si no me recitas unos versos.

"El aguacate a los perros / mata, según cuentan sabios. / Y el chocolate. Y los celos".

"¿Por qué no te mola Cohen? / Refractaria tú a letristas / con sombrero, ¿no te pone?".

"Si anochece y ves / que nadie te acaricia, / masturba a Luna".

"Se te hace saber: / prostituta aposta en las / encrucijadas".

Almudena retiró la mano de la entrepierna y se fue por donde el humo. No dijo ni mu. Carlos regresó a casa con el perro después del último paseo de los viernes.